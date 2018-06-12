原创： 人民日报评论员 人民日报评论

弘扬“上海精神” 破解时代难题

——二论习近平主席上合组织青岛峰会重要讲话

世界发展既充满希望，也面临挑战；我们的未来无比光明，但前方的道路不会平坦。面对复杂多变的国际局势，如何把握时代大势？怎样激发精神的力量，更好加强团结协作？

“我们要进一步弘扬‘上海精神’，破解时代难题，化解风险挑战。”在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上，习近平主席深刻洞察当今世界大势和时代潮流，强调坚持“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，明确提出当今时代应当遵循的发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观。习近平主席的重要讲话，为“上海精神”注入新的时代内涵，引起国际社会广泛关注。

评论君摄于青岛海滨

察势者明，趋势者智。今天，世界多极化、经济全球化深入发展，国与国相互依存更加紧密。世界经济复苏艰难曲折，国际和地区热点问题频发，各国面临许多共同威胁和挑战，没有哪个国家能够独自应对或独善其身。面对世界大发展大变革大调整的新形势，只有登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流，才能“不畏浮云遮望眼”，更好推进人类文明进步事业。

今日世界，霸权主义和强权政治依然存在，各种传统和非传统安全威胁不断涌现，单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起。令人鼓舞的是，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流；捍卫和平的力量终将战胜破坏和平的势力，安全稳定是人心所向；“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋；文明多样性是人类进步的不竭动力，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。人们共同期待，让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉。

“知者行之始，行者知之成。”事实证明，“上海精神”具有超越时代和地域的生命力和价值，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴，也为国际社会构建以合作共赢为核心的新型国际关系实践注入了强大动力。面向未来弘扬“上海精神”，关键是按照习近平主席所提出的，提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持共商共建共享的全球治理观。以这一思想为遵循，积极应对内外挑战，全面推进各领域合作，就能推动上海合作组织行稳致远，为人类命运共同体贡献更多“上合智慧”和“上合方案”。

上合正是扬帆时，山青海碧再出发。上海合作组织是顺应时代发展潮流、符合各国共同利益的事业。坚定弘扬“上海精神”，不忘初心，携手前进，推动上海合作组织实现新发展，构建更加紧密的命运共同体，我们一定能为维护世界和平稳定、促进人类发展繁荣作出新的更大贡献。