描绘上合蓝图——国际社会热议习近平上合峰会重要讲话

来源：人民网

孔子之乡，高朋满座。黄海之滨，共商合作。10日，中国国家主席习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上发表重要讲话，举世瞩目。

从“上海五国”到如今成为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，习近平主席如何评价上合组织走过的17年发展历程，又将如何把握世界大势和时代潮流？国际社会高度关注。

倡导“上海精神”，携手共进

上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”。习近平主席10日在演讲中阐释了“上海精神”对于上合组织发展的重要性。

“习近平主席多次在上合峰会中强调‘上海精神’。随着受众不断扩大、更加多样化，‘上海精神’在世界范围内传播开来。”俄罗斯对外政策、国防和安全领域专家特罗菲姆丘克接受人民网记者采访时如是说。特罗菲姆丘克认为，“上海精神”的重要性体现在它以简练的语言概括了内涵丰富的上合组织主要任务，清晰的目标设定有利于策略性地解决问题。现在，许多未加入上合组织的国家也了解到“上海精神”的内涵。从广义上说，“上海精神”可视作国际安全的一种新准则。

“‘上海精神’是上合组织的核心动力”，英国四十八家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里接受本网采访时表示，在“上海精神”指引下，成员国相互帮助、彼此支持，同时互不侵犯、互不干涉内政。互惠互利、相互信任、无论国家大小一律平等的理念是建立起区域经济和区域可持续发展能力的关键。

韩国庆星大学中国商务学系教授郭福墠对人民网记者表示，上合组织是一个重要的合作平台，一直致力于实现各成员国的经济发展、维护社会安全。简单来说，“上海精神”是各成员国站在相互平等的立场谋求和平发展、携手展开合作的精神体现。

日本前内阁官房副长官、前外务副大臣浅野胜人接受本网记者专访时表示，习近平主席倡导的“上海精神”是上合组织发展的基本理念。他认为，发扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，中国起到了很好的引领作用。

实现命运与共，各国齐心

“齐心协力构建上海合作组织命运共同体”，在许多专家看来，这已在上合内部形成共识，在世界范围内具有借鉴意义。

“上合不是一纸空谈，而是一个具有行动力的组织，保障全人类和平、安全发展、向人类命运共同体迈进”，特罗菲姆丘克认为,上合不仅是一个对话平台，更是象征着国与国新型关系的基石，这是习近平主席在演讲中所阐释的，也是所有上合成员国以及其他想要加入上合的国家共同追求的目标。上合展现的是一种全新的、不以封闭和局限思维为基础的结构准则，上合组织取得的地区合作成功将成为全球范围内相互协作的典范。

斯蒂芬·佩里认为，习近平主席提出的人类命运共同体理念是从历史和过去的经验中提炼和发展出来的，让国与国之间共同努力实现可持续发展。“合作、相互依存是战争和嫉妒的解药。”

日本一般社团法人中国研究所会长、中亚与高加索研究所所长田中哲二表示，上合组织作为构建人类命运共同体的重要平台，非常具有现实意义。他希望日本政府能以某种形式参与到构建人类命运共同体的过程之中，例如派出学者等代表参加讨论等。

《韩国经济》评论员权宁卨对人民网记者说，构建新型国际关系和人类命运共同体不限于上合组织，相关理念有助于促进人类社会的进步发展。相信中国政府还将制定更具体的计划帮助上合各成员国走向繁荣，促进世界政治经济实现发展。

筑牢安全基础，共谋发展

始于“上海五国”会晤机制的上合组织一直以安全合作为优先方向。习近平主席在历次上合峰会的演讲中都强调了保障安全的重要性。此次演讲中，“安全”再次成为一个关键词。

席勒研究所旧金山湾区负责人迈克尔·斯蒂格认为，安全和稳定是所有国家实现长期经济增长和发展的前提，习近平主席对此了然于心。与此同时，习近平主席强调安全稳定的重要性也在于一些地区出现越来越多的不稳定因素，这些因素可能导致全球范围内的进一步冲突和经济低迷。上合组织成员国为在国际范围内以共同目标进行合作树立了榜样。“携手保证本地区安全，打击恐怖主义、毒品犯罪，促进全球经济发展。这是一个全新的、最佳的全球多边合作体系。”

特罗菲姆丘克认为，没有战术就没有战略，没有部分就没有整体。保障地区安全和维持国际关系综合发展是上合组织重要的目标，是一切的基础。习近平主席深刻地理解这一点，并将此作为演讲的一个关键词。从上合的角度出发理解安全，包括不同的维度，既有经济安全、贸易安全，也有全方位打击所有形式的恐怖主义、极端主义。上合组织所采取的预防和打击恐怖主义的方法是先进有效的，每个国家都贡献出自己的反恐经验、智慧。上合组织不断发展、壮大，毫无疑问，青岛峰会将为全球反恐注入新动力。

田中哲二表示，上合组织对维护本地区及亚欧大陆的安全稳定做出了巨大贡献，上合框架下“一致反恐”取得了巨大成功，这一点有目共睹。

斯蒂芬·佩里认为， 上合组织在维护地区安全方面起到了突出作用。上合组织覆盖的地区对于恐怖组织来说是一个“行不通的区域”。

中国贡献突出，赢得嘉许

许多专家认为，对于上合组织的发展，中国贡献突出。中国智慧为上合组织的未来描摹了清晰的蓝图。

特罗菲姆丘克认为,中国作为上合组织的倡导者和创始国之一，对上合的团结与发展做出了独一无二的卓越贡献。这不仅包括上合战略任务的确定，也包括经济方面的贡献。他表示，习近平主席在青岛峰会上提出上合发展的五点建议：凝聚团结互信的强大力量、筑牢和平安全的共同基础、打造共同发展繁荣的强劲引擎、拉紧人文交流合作的共同纽带、共同拓展国际合作的伙伴网络，这为上合指出了前行的蓝图。“这些建议在上合组织不断壮大的情况下具有迫切和现实的意义，将成为实现共同发展繁荣的强劲引擎。”

权宁卨认为，习近平主席提出的理念，是上合组织未来发展的正确方向。以安全合作为优先方向的上合组织展现出愿为世界和平作出贡献的国际组织新面貌。“当今世界，恐怖主义、极端势力仍然存在，局部地区战争时有发生，现实问题反映出维护安全与稳定的重要性。作为世界第二大经济体的中国把通过上合组织维护地区安全和稳定作为重要的责任和使命，这有利于保障世界的安全与稳定。”

浅野胜人认为，中国提出的“一带一路”倡议促进了上合国家的经济发展。中欧班列等设施支持了上合组织成员国交通上的联通和贸易上的畅通。他衷心期待给大半个地球带来和平与经济增长的“一带一路”倡议能取得成功。

特罗菲姆丘克表示，习近平主席提出中国政府支持在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区，这将成为在新型合作伙伴关系基础上从事经济活动的新模式。考虑到全球越来越常见的关税壁垒风险，保护主义政策复苏等现象，这不只是有区域性的、针对经济层面的建议，对于整个地缘政治体系而言都是非常直接的范例。

（姚丽娟 华迪 徐祥丽 贾文婷 许永新 夏雪 王一三 白天行 张洁娴 李明琪）（网站首页图：新华社图片）