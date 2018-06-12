为“上海精神”注入新的时代内涵——国际人士积极评价习近平主席在上合组织青岛峰会上的重要讲话

来源：人民网－人民日报

“世界发展既充满希望，也面临挑战，我们的未来无比光明，但前方的道路不会平坦。我们要进一步弘扬‘上海精神’，破解时代难题，化解风险挑战。”习近平主席在上海合作组织青岛峰会上发表题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的重要讲话，强调坚持“上海精神”，明确提出当今时代应当遵循的发展观、安全观、合作观、文明观、全球治理观，为“上海精神”注入新的时代内涵，也赢得国际社会广泛赞誉。

“上合组织已成为国与国平等交流合作的样板”

“上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行‘上海精神’，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。”习近平主席主持上合组织青岛峰会并发表重要讲话时指出。

17年前，上合组织成立于上海黄浦江畔。成立17年来，上合组织走过了不平凡的发展历程，取得了重大成就，构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系，成长为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。

“经过17年的发展，上合组织已成为国与国平等交流合作的样板。”巴基斯坦总统侯赛因认为，在“上海精神”指引下，各方开诚布公地交流意见，就彼此关心的地区安全问题进行探讨，在多边合作中坚持协商一致原则，为各方共享发展机遇奠定了坚实基础。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰印象最深的，是习近平主席在讲话中引用了“大道之行，天下为公”“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”等儒家经典来说明中华文明的“和合”理念，以及正确认识和把握世界大势和时代潮流的必要性。

“正如习近平主席所说，‘上海精神’坚持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展，强调求同存异、合作共赢，与中国传统儒家思想的‘和合’理念有很多相通之处，这些理念在当今世界具有很高的价值。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万对本报记者表示，“当今世界很多国家和地区仍饱受战乱和冲突困扰，在世界处于大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化使得各个国家之间依存度加深，不同国家、不同文明需要彼此相互包容、支持和理解。只有团结协作，才可能实现持久的和平与稳定。”

自成立以来，上合组织从安全领域的合作起步，坚持以实现成员国的共同发展繁荣为目标，成功走出了一条合作共赢之路。“随着上合组织的国际影响力与日俱增，‘上海精神’逐渐成为国际政治舞台最受关注的词汇之一。”乌兹别克斯坦总统战略与地区间研究所副所长图尔松诺夫认为，互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”超越文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开国际关系史崭新一页，习近平主席讲话传递的精神为国际社会破解时代难题、化解风险挑战提供了全新视角和有效思路，具有重要指导意义。

“为摒弃冷战思维、寻求国际合作提供全新视角”

当今世界，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流，安全稳定是人心所向，合作共赢是大势所趋，不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。习近平主席指出，我们要进一步弘扬“上海精神”，提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，坚持共商共建共享的全球治理观，破解时代难题，化解风险挑战。

上合组织秘书长阿利莫夫表示，上合组织在推动国际关系民主化、构建人类命运共同体的过程中发挥了引领作用，上合组织成为世界多极化进程的积极推动者。建立有效的全球和区域安全与合作机制，没有上海合作组织的参与，是不可能实现的。

印度知名智库梵门阁研究员帕塔克认为，印度总理莫迪、巴基斯坦总统侯赛因首次以上合组织成员国领导人身份出席青岛峰会，表明上合组织的吸引力正不断增强，其推动构建的区域合作模式得到日益广泛的认同。

哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫认为，“上海精神”是友谊与多边合作的象征，体现了各成员国对合作推动经济社会发展、携手应对地区安全威胁的渴望。

“俄罗斯上海合作组织信息网站”刊登文章指出，在当前贸易保护主义抬头的背景下，世界经济处于不确定状态中。上合组织为实现共同发展与繁荣推进互利合作，这对全世界而言具有示范意义。

俄罗斯圣彼得堡大学东方系亚非国家社会发展理论教研室副教授玛利亚·古列娃说，习近平主席倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展观和共同、综合、合作、可持续的安全观，表明“中国作为世界大国，在努力认真承担其国际义务”。

狄伯杰认为，“上合峰会成果为摒弃冷战思维、寻求国际合作提供了全新视角。” 他特别强调，习近平主席提出的发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观不仅丰富了“上海精神”的内涵，也是对人类命运共同体理念的凝练诠释，对上合组织发展意义重大。

（本报北京、伊斯兰堡、新德里、阿拉木图6月11日电 记者牟宗琮、王新萍、丁雪真、苑基荣、周翰博）

《 人民日报 》（ 2018年06月12日 03 版）（网站首页图：新华社图片）