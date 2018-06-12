为上合组织发展指明方向、注入信心——上合组织成员国媒体和海外人士高度关注习主席重要讲话

来源： 新华网

新华社北京６月１１日电 综合新华社驻外记者报道：中国国家主席习近平１０日在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上发表重要讲话，为上海合作组织命运共同体的构建注入强大信心。成员国媒体高度关注习主席的重要讲话，更多的海外人士盛赞“上海精神”的旺盛生命力和强劲合作动力，相信上海合作组织将迈向更加光明的美好未来。

俄罗斯独立电视台报道说，峰会取得了很多成果，充分展现了该组织成员国高水平协作和团结，为地区繁荣发展和融合描绘了蓝图。

塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社报道说，上海合作组织致力于打击“三股势力”，致力于维护地区安全与稳定，峰会“将把世界上谋求和平与平等合作的力量团结起来”，对越来越多的国家产生吸引力。

阿富汗政治分析人士埃斯马图拉·哈特夫指出，诚如习主席所言，积极落实《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义２０１９年至２０２１年合作纲要》，“我相信这些措施可以使地区所有国家团结起来应对共同的安全挑战”。

对于习近平主席提出的发挥“上海合作组织－阿富汗联络组”作用等一系列具体措施，白俄罗斯国立大学国际关系系主任沙杜尔斯基非常认同，并积极支持习主席提出的“践行共同、综合、合作、可持续的安全观”。

成员国媒体和海外专家对峰会成果予以高度赞赏。在他们看来，上海合作组织成为深化务实合作、汇聚互利共赢的平台已然成为国际社会的共识。

《印度教徒报》指出，“合作和共赢始终贯穿（习主席）讲话”，习主席把上合组织定位为具有更多合作、协商精神的多边合作平台，为该地区和平与发展创造了一种新的模式，作出了新的贡献。

“习主席说发展必须与世界各国共享，这样世界各国才能站在同一个平台，”巴基斯坦政治和战略分析家苏尔坦·哈里说，“上海精神”是上合组织背后的推动力，可以跨越成员国不同的政治、经济制度，在相互信任和尊重的基础上向同一个目标进发。

俄罗斯卫星通讯社评论员康斯坦丁·加里博夫指出，习主席为上合组织的发展指明了方向，“中国将继续作为推动上合组织发展的火车头，推动上合组织在持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容的基础上将整个欧亚地区建设成新型国际关系的典范”。

抚今追昔，上海合作组织１７年来硕果累累；展望未来，有识之士对上海合作组织给予厚望。俄罗斯知名智库瓦尔代国际辩论俱乐部研究项目主任季莫费·博尔达切夫认为，该组织已结成更为牢固的统一战线，获得了大步向前发展的新机遇和新动力。

《哈萨克斯坦真理报》报道说，青岛峰会为成员国之间在安全和人文等领域的合作带来新的动力，将有助于巩固上海合作组织成员国所在地区的和平与安全。

巴西瓦加斯基金会中国问题专家埃万德罗·卡瓦略说：“上海合作组织已经成为国际舞台上新的重要一极，在这个变革的年代中成为一股积极力量，日后对于整个世界的发展趋势也必然会产生积极影响。”（参与记者：周良、赵旭、胡晓明、栾海、吴刚、魏忠杰、李佳、陈威华、代贺、安晓萌）（网站首页图：新华社图片）



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