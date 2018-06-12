12个故事，告诉你一个不一样的峰会

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上合峰会落幕，政要们相继离开青岛。

除了“坐火车很浪漫”，还有哪些花絮？下面12个故事，杜小杜告诉你一个不一样的峰会。

【故事1】授勋仪式后的一个动作

普京总统在参加上合峰会前夕到了北京，收获第一枚中华人民共和国“友谊勋章”。

仪式上，习主席以“我最好的知心朋友”称呼普京。

离开金色大厅，普京总统说，今天深受感动，这体现了您和中国人民对我和俄罗斯人民的深厚情谊，非常感谢。

许多观众注意到授勋仪式后的一个动作。普京总统一边以手按抚勋章、一边同习近平主席并肩大步迈下讲台。珍惜和呵护的小心思就藏在这个细节里。

【故事2】他提醒习主席“脚下滑”

对于普京，你的印象是不是很硬朗的，被“总统事业耽误的网红”先生？

8日大半天的活动下来，看到的普京是一位暖男。

两位元首从北京坐高铁到了天津，观看了中俄青少年冰球友谊赛。赛前，习主席看到两国的小球员们跃跃欲试和他们交流，就不顾冰面滑，从红毯走到冰面上。

请注意，这时候两位元首都是从外事活动赶过来，穿的是皮鞋。

习主席对小队员们的喜爱，普京总统看在眼里。但他同时考虑到另一件事。他一只脚踩在红毯上，另一只脚伸到冰面试着滑了滑。他轻声叮嘱中方译员，要提醒习主席脚下滑。

这份友谊很不一般啊。

当然啦，对于看冰球赛这个点子，“冰球粉”普京毫不吝啬赞美。他说：

举行这个比赛的创意很好，汇聚了青少年和运动两个元素，冰球成为凝聚俄中两国人民友谊的新纽带。

【故事3】习主席这次的谆谆嘱托是：“要毫不保留”

习主席和孩子们在一起的时候，留下很多经典的话，如“系好人生的第一粒扣子”等等。

这次，习主席的谆谆嘱托和以往不同。

“你们喜欢中国吗？”习近平主席一问，俄小队员们齐声答：“非常喜爱！”

习近平主席对他们说，中国队要向你们学习，希望你们把冰球技术毫不保留地教给他们。

普京亲昵地用自己前额顶了顶一个中国小队员的头，说：“好好打，你很棒！”

中国小队员的确很棒。第一节15分钟的比赛，原本中国队落后，差点被剃个“光头”。我们的小队员奋起直追，将比分扳平到了2比2。

“中国小队员打得很好！今天的活动令人热血沸腾，充满了正能量。”普京说。

【故事4】古琴

天津晚宴上，普京除了做煎饼果子请习主席品尝，双方还互赠了礼物。

习主席为普京准备了一架仿制的古琴作礼物。深谙中华文化的各位估计想起了，高山流水知音。

【故事5】“希望你们去中国更多的地方看一看”

9日，习主席在青岛，出席了一系列双边、多边活动。

和塔吉克斯坦总统见面时，习主席问他，不知道你以前来过青岛吗？

拉赫蒙笑答，第一次来。

“所以选了青岛这个地方，希望你们去中国更多的地方看一看。”

上合峰会没在上海开，而是安排在青岛。他也对乌兹别克斯坦总统说：换个地方让大家看一看。

怎么全面真实客观地看待中国？习主席多次在国际场合给出方法论：多到中国走一走、看一看。

【故事6】“这是老朋友的见面”

都知咱们的习主席重情重义，在国际社会有一些感情不错的老朋友。这也给元首外交注入了更多亲和力和魅力。

中巴元首一见面，习主席说：“我非常高兴再次同侯赛因总统见面，这是老朋友的见面。”

中塔元首见面时，习主席说：“尊敬的拉赫蒙总统，我的老朋友，很高兴再次见到你。”

不忘老朋友，欢迎新朋友。中俄蒙元首会晤自2014年9月开启三方合作进程，这次已经是第四次了。

习主席说，我和普京总统参加了三国元首前三次会晤，巴特图勒嘎总统是首次参加会晤，首先欢迎新朋友加入。

【故事7】对“普通人的笑脸”印象最深

晚上，习主席在青岛国际会议中心举行了宴会，大家还一起观看了灯光焰火艺术表演。

许多外国领导人喜欢上了青岛啤酒。普京总统在夸宴会好、焰火表演美轮美奂之余，不忘补充一句“今天的啤酒特别好”。纳扎尔巴耶夫总统对青岛啤酒更是赞不绝口。

这场别具匠心的灯光焰火艺术表演，融入了齐鲁元素和上合色彩。普京告诉了习主席他最喜欢的节目，原来是……

“晚会十分壮观，画面优美，特别是展示那些普通人的笑脸令人印象深刻，这些笑脸反映了中国人民对美好幸福生活的热爱。”

“中国人民对美好幸福生活的热爱”，这一句式很耳熟。普京先生，你的话风越来越多中国风了……

【故事8】和气生财

欢迎宴会上，一个细节挺有意思:

乌兹别克斯坦总统和塔吉克斯坦总统分别坐在习主席两边。宴会时，他们共同举杯，感谢习主席为他们邻里关系的和谐发展、为地区的和平稳定作出的建设性贡献。

习主席常讲求同存异、和气生财。而且，中国从来不拿别国的邻里关系说事做文章，而是以自身的行动引领新型国家间关系，践行“上海精神”。

【故事9】“一带一路”、命运共同体成高频词

峰会上，这两个词不时被提起。

双边会见时，依然是高频词。

和巴基斯坦总统聊中巴经济走廊，和白俄罗斯总统说“一带一路”上的项目中白工业园，和阿富汗总统谈互联互通，和蒙古国总统聊“一带一路”倡议同“发展之路”倡议的对接落实……

还有乌兹别克斯坦总统、塔吉克斯坦总统，以及在北京见到吉尔吉斯斯坦总统、哈萨克斯坦总统，这些国家最早参与、积极响应“一带一路”倡议，这次见面也都谈到了下一步的务实合作。

【故事10】有趣的签字仪式

肢体动作也是一门外交语言。表情、神态、举手投足，两张图形成鲜明对比、耐人寻味。有道是，一张和而不同，一张同而不和。

除了微笑入场的照片，上合峰会的签字仪式照片，也是一图胜千言。

看签字仪式前的抓拍：

咱们的上合峰会上，除了青岛宣言，还有一大摞的文本。合作纲要、联合声明、共同寄语，虽然文本的类型不同，但无一例外体现了青岛峰会共识广泛、成果丰硕。

这么多文本怎么签？礼宾设计很有趣。

领导人身后的工作人员是移动的。每一位领导人签约后，工作人员拿起他的文本，向右挪动一个位置，换另一位领导人继续签。

卢卡申科总统在会见时直言不讳，他说：

“今天习近平主席主持会议，为全世界展示了大国风范，树立了典范。如何给各方提供平等机会，让各方畅所欲言，这是中国和其他国家举办所不一样的地方。”

如果说上面这句表达较为含蓄的话，那他下面这句更清晰了。他对习主席说：

“在青岛峰会成功举办的同时，G7也在举行，两场峰会相比天壤之别。你高屋建瓴的讲话推动了事业发展。”

【故事11】渴望多听听中国的经验和启示

乌兹别克斯坦总统说，习近平主席是气势宏伟的大国领袖，展示出非凡的治国魄力、勇气和意志，另一方面又平易近人，在他身上很好地体现了中华文化的精神。

和卢卡申科总统见面，习主席一开场就说很高兴和老朋友重逢。他说，我和总统先生结识有很多年了，在各种场合见面不下十次了。我和你接触还是做国家副主席的时候，我们进行了长时间的交谈，当时就一见如故了。

卢卡申科也开始念旧，思绪的阀门一打开就收不住了。他从习主席上山下乡时的经历聊起：“你的经历帮助你理解生活，造就了中国今天的领袖和中国今天的发展道路。”

阿富汗总统加尼说，中国很幸运有你的领导，富有远见和规划。

很多外国政要在见到习主席时，都会聊到中国治国理政的经验和启示，并渴望多听习主席讲一讲。

【故事12】习主席回住处，最晚的一天时间过了零点

8日。中午两点多钟出门，转场三个城市，北京—天津—青岛。在天津，习主席和普京告别时，将近晚上十点。等他飞到青岛、再赶到住处，时钟划过了零点。

9日。双边会见后，进入上合峰会的多边时间。忙完回到住处也22点左右了。

10日。从早晨8点多离开住处，一直到下午两点半，在6个小时里，习主席除了转场，就是参加活动或者会议。这一天，所有活动、会议结束时，22点半。

好充实的周末啊！看到这样的工作节奏，想起5年前他在刚当选为国家主席时说的那个词：“夙夜在公”。（文/杜小杜）