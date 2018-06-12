习近平与“上合伙伴”的74次会晤

来源：央视网

最近两天，12个国家的领导人以上海的名义相聚，到青岛赴一场持续18年的“约会”。

作为主持人，习近平主席既要张罗集体活动，还要借此机会与每一位成员单聊。

△6月10日，习近平主席主持上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并发表重要讲话。

6月9日下午，在青岛，习主席接连会见了四位上合组织成员国领导人，其中包括两个新成员。

此前三天，在北京，他以全新的仪式欢迎了率先抵达的三位国家元首。

△6月6日习近平在人民大会堂东门外广场为吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫举行欢迎仪式。

根据外交部的统计，加上这七场会晤，习近平2013年担任中国国家主席以来与上合组织成员国领导人的双边会晤达到了74场。

元首交往是两国关系的晴雨表，也是世界政治的观象台。习主席与“上合伙伴”聊了些什么？他们处得怎么样？给这个世界带来了怎样的影响？透过这74场会晤，可以观察到许多有意思的信息。

习主席这样评价他：“我最好的知心朋友”

​今年5月31日深夜，俄罗斯总统普京在接受中国中央广播电视总台台长慎海雄专访时卖了一个小关子。

慎海雄问，今年到中国您计划带什么特别的礼物？普京答，会有的。如果我提前公开透露了我将要送给习主席什么礼物的话，这又算是什么惊喜呢？

△6月8日晚习近平主席同普京总统在天津共同观看中俄青少年冰球友谊赛。这是习近平和普京同两国小球员们逐一击拳问候。

自2000年以来，普京总统先后19次来华访问和出席国际活动。2013年至今，习近平主席与普京总统先后会晤24次。这可能创造了当今世界政坛的纪录。

△2013年3月22日习近平主席首次出访，在莫斯科克里姆林宫与俄罗斯总统普京举行会谈。

2018年6月8日，两位元首的最新一次会晤，行程紧凑、气氛热烈、互动热络。授予友谊勋章，坐高铁到天津，为冰球比赛开球，试做狗不理包子，习主席的安排热情周到。正如他在授予友谊勋章时所说，普京总统“是我最好的知心朋友”。

△6月8日下午习近平同普京同乘中国高铁赴天津。

△独家【V观】视频：普京亲手试做天津小吃

回顾24次“习普会”，始终可以看到情意相投。

2013年3月，习近平主席出访的第一个国家选择了俄罗斯；今年，普京也选择中国作为新任期首个进行国事访问的国家。

2015年5月，习近平应邀赴俄出席纪念卫国战争胜利70周年庆典；当年9月，普京赴华参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。两国还互派仪仗队参加了阅兵。

△2015年5月习近平主席夫妇赴俄罗斯出席纪念卫国战争胜利70周年庆典。

△2015年9月3日普京赴华参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。

2017年7月，普京向习近平授予俄罗斯国家最高勋章“圣安德烈”勋章；中国此次授予普京的是中华人民共和国首枚友谊勋章。

2013年10月7日，习近平在印度尼西亚巴厘岛会见普京。当天的新闻通稿写道，“两国元首在亲密热情的气氛中就中俄全面战略协作伙伴关系及共同关心的问题交换意见”。外界一直不知道“亲密热情的气氛”具体所指，后来谜底揭开。原来，这一天正是普京的生日。他在接受采访时介绍了详情，“当时，我们结束了一天的工作后，习主席陪我过了生日”，“不瞒您说，我们喝了杯伏特加，切了点香肠之类”。

△普京接受慎海雄专访：“也许习主席是唯一一个和我庆祝生日的国家领导人”。

今年6月8日，第24次“习普会”之后，发表了一份联合声明，强调“两国元首的密切交往是双边关系高水平的标志，将继续保持两国元首互访惯例，延续在各类国际会议框架内举行两国元首会晤的传统”。

可以预见，在两国元首的掌舵之下，中俄友谊的大船将越开越稳。

友谊的“丝路”

今年6月7日下午，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫访华，这是五年多来他与习主席的第14次会晤。会谈结束后，还安排了一场特殊的活动。

△6月7日习近平举行仪式欢迎哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫。

这是一个跨越国界和时空的故事。

2013年9月，习近平访问哈萨克斯坦，在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲。他提到，第二次世界大战期间，中国音乐家冼星海回国受阻，在哈萨克斯坦度过了人生的最后时光。哈萨克音乐家拜卡达莫夫与他成了患难之交。

△冼星海（左）和拜卡达莫夫（资料图）

这个故事击中了电影艺术家的心弦。2017年6月8日，在两国元首见证下，中哈签署合拍电影协议，首个项目就是影片《音乐家》。

一年后，两国元首共同接见了电影《音乐家》演职人员并观看电影片花。如果顺利，这部影片计划今年9月在中哈两国公映。到那时，两国元首萦挂于心的这个故事，将会打动更多的人。

​△独家【V观】视频：中哈两国元首接见电影《音乐家》演职人员。

中国是世界上最大的发展中国家，哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国家，中哈有1700多公里边境线相连。这给两国政治家提供了诞生伟大构想的辽阔空间。

正是2013年9月在纳扎尔巴耶夫大学的那一次演讲中，习近平首次提出了建设丝绸之路经济带的倡议。到如今，“一带一路”已经成为最受好评的全球公共产品之一。

△习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的演讲。

2015年9月，亚信上海峰会召开前一天，习近平同纳扎尔巴耶夫举行会谈。他说，亚信是纳扎尔巴耶夫总统20多年前倡议成立的，至今仍有重要现实意义。

五年之间，习主席三次访哈，纳扎尔巴耶夫六次来华。两国元首交流的一些细节令人动容。

△2013年9月7日习近平抵达阿斯塔纳，纳扎尔巴耶夫到机场迎接。

2013年9月，习主席飞抵阿斯塔纳时，夜色已深，73岁的纳扎尔巴耶夫总统陪同前往下榻酒店。途中，他兴之所至，叫停车队，邀请习主席信步走上大桥，看星空下的首都。次日凌晨，为抓紧时间交换意见，纳扎尔巴耶夫主动提议乘坐中方专机，陪同习主席飞赴阿拉木图。这些安排的潜台词是，我们不见外。

△习近平与纳扎尔巴耶夫交谈。

习主席在中亚赴过的两场家宴

今年6月6日下午，国事访问欢迎仪式改革“首秀”，献给了首次来华访问的吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫。在会谈中，习主席与这位半年前新当选的总统一致同意，建立中吉全面战略伙伴关系。

△6月6日习近平主席在北京人民大会堂同吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫举行会谈。

至此，中国与中亚地区的上合组织成员国全部建立起了全面战略伙伴关系。加了“全面”两字，更加彰显好邻居、好朋友、好伙伴。

加上此次青岛峰会，习主席与吉尔吉斯斯坦的两任总统会晤了9次，与乌兹别克斯坦的两任总统会晤了8次，与塔吉克斯坦总统拉赫蒙会晤了12次。

△6月9日习近平主席在青岛会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。

在这些会晤中，最常见的场合是上合峰会。元首们差不多每年都会在峰会期间会谈、会见或寒暄。打击“三股势力”、共建“一带一路”、推进合作项目、加强人文交流等等，都是会晤的高频词，契合上海精神。

每逢中国举办重要主场外交活动，这些元首也都是常客，与习主席相谈甚欢。

△6月9日习近平主席在青岛国际会议中心举行宴会。这是习近平同贵宾们共同步入宴会厅。

有一些瞬间，值得回味。

2013年9月，习近平访问乌兹别克斯坦。卡里莫夫总统在记者招待会上即席发言：“在20多年的风风雨雨中，我们看清了国际舞台上谁是真正的朋友，谁是真正的好伙伴。中国从不向我们附加任何条件。”

2016年9月2日，卡里莫夫因脑溢血去世，习主席派特使出席了葬礼。

△2013年9月9日，习近平主席在塔什干同乌兹别克斯坦总统卡里莫夫举行会谈。

习近平出访吉尔吉斯斯坦时，阿塔姆巴耶夫在总统官邸设家宴款待。翠绿的苹果树前，总统夫人、孩子身着中式服装，热情迎接中国贵宾。习主席则依照当地习俗，穿上总统一家赠送的当地传统服饰，表达尊重。

△2013年9月10日习近平主席乘专机抵达比什凯克，吉尔吉斯斯坦总统阿塔姆巴耶夫到机场迎接。

无独有偶。2014年9月，习近平第一次访问塔吉克斯坦时，拉赫蒙总统也邀请习主席夫妇参加了家宴、茶叙。

△2014年9月12日习近平和夫人彭丽媛在拉赫蒙夫妇陪同下参观总统官邸。

在与习近平话别时，拉赫蒙说，按照塔吉克斯坦民族的习惯，好兄弟就要手拉手前进。说完，两国元首手拉着手并肩走向专机。

△拉赫蒙总统与习近平主席手拉手话别。

新的入局者

从拿到“进门证”到参加上合青岛峰会，时间是整整一年。

去年6月9日，上合组织正式接收印度、巴基斯坦加入。成立于2001年的上合组织首次“扩员”。习主席与印、巴两国领导人作为正式“上合伙伴”的会晤次数，也从这一天开始算起。

△2017年6月9日上合组织阿斯塔纳峰会正式给予印度、巴基斯坦上海合作组织成员国地位，这是当天集体合影。

今年6月9日下午，习近平会见了首次以成员国领导人身份参加上合峰会的印度总理莫迪和巴基斯坦总统侯赛因。

这是2017年6月9日以来习近平与莫迪的第5次会晤。过去一年间，中印关系因众所周知的事件一度陷入困难局面，通过多方努力，事件有所转寰。2017年9月5日，习近平在厦门会见莫迪时说，“中印两国要坚持双方互为发展机遇、互不构成威胁的基本判断”，“要向世界表明，和平相处、合作共赢是中印两国唯一正确的选择”。两国领导人在那次会见时都强调，要维护好边境地区的和平安宁。

△6月9日习近平主席在青岛会见印度总理莫迪。

今年4月，被称为“习莫会”的非正式会晤在武汉举行，冀此掀开中印关系新篇章。习主席提出处理中印关系要把握好3个关键点。莫迪表示，这次会晤具有历史性意义。

△今年4月27日习近平主席在武汉与印度总理莫迪共同参观湖北省博物馆精品文物展。

在6月9日的会晤中，莫迪再次评价武汉会晤非常成功，必将成为印中关系史上的里程碑。习主席也作出肯定，中印在落实武汉会晤共识方面已经取得不少早期收获。他强调，要以武汉会晤为新起点，推动中印关系更好更快更稳向前发展。

△今年4月28日习近平同莫迪散步交谈。

与印度同时加入上合的巴基斯坦，是中国目前唯一一个全天候战略合作伙伴。自去年6月9日以来，中巴两国领导人共有两次会晤。

今年4月，习近平会见了前来参加博鳌亚洲论坛2018年年会的阿巴西总理。习近平用三组词语寄语中巴关系：应当成为睦邻友好的典范、地区和平稳定的支柱、“一带一路”国际合作的标杆。阿巴西则重申，巴基斯坦和中国是铁杆兄弟。

△今年4月10日习近平主席在海南博鳌国宾馆会见巴基斯坦总理阿巴西。

此次参加上合青岛峰会的是习主席的老朋友——侯赛因总统。近五年来，78岁的侯赛因总统先后七次与习主席会晤。在6月9日的会晤中，习近平指出，中巴全天候战略合作不仅是中巴两国宝贵财富，也为构建新型国际关系提供了范例。侯赛因表示，中国是巴基斯坦可靠朋友和坚定伙伴，巴中关系不可动摇。

△6月9日习近平主席在青岛会见巴基斯坦总统侯赛因。

2016年6月22日，习近平主席在乌兹别克斯坦最高会议立法院发表演讲。他引用了乌兹别克斯坦著名诗人纳沃伊的一句名言：“没有比生活在友谊之中更美好的事情。”

起锚于上海，青岛再扬帆。作为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，上海合作组织将引领31亿人民共建共享经由友谊之桥连接的美好世界。

△习近平主席同与会各方在迎宾厅集体合影。

图片来源：新华社

经贸数据来源：国家统计局国家数据库

记者/申勇 龚雪辉 沈忱 李婷婷 张省​

