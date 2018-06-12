习近平主席讲话弘扬“上海精神” 助力打造共同繁荣引擎

来源：人民网-中国共产党新闻网

2018中国主场外交在“帆船之都”青岛迎来又一个高光时刻。昨日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行，中国国家主席习近平发表题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的重要讲话。

多位学者在接受中国共产党新闻网记者采访时认为，上海合作组织青岛峰会继续弘扬“上海精神”，进一步挖掘合作潜力，让和平与发展成果造福地区人民，努力给各国人民带来越来越多的获得感，携手创造本组织更加光明的未来。

保持上合组织的初心“上海精神”

过去5年，从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到阿斯塔纳，习近平主席出席历次上合组织峰会并发表重要讲话，为上合组织发展提供中国智慧、中国方案，上合组织的发展始终保持着“上海精神”这一初心。

“作为本组织大家庭中的一员，我们应该坚守合作共赢理念，坚持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的‘上海精神’。”2014年9月12日，习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上，希望各国亲如一家，彼此共同坚持“上海精神”。

“‘上海精神’具有超越时代和地域的生命力和价值，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴，也为国际社会构建以合作共赢为核心的新型国际关系实践注入了强大动力。”两年前，习近平主席在上合组织塔什干峰会上总结历史经验，阐述了“上海精神”的时代内涵。

上海合作组织为何始终保持旺盛生命力、强劲合作动力？习近平主席在今日的青岛峰会上予以解释，他认为根本原因在于上合组织创造性地提出并始终践行“上海精神”。

可以说，从最初的６个创始成员国，到如今的18个成员国、观察员国与对话伙伴，大家在对和平与繁荣的追求中找到了共同语言，也找到合作的最大公约数。

中共中央党校（国家行政学院）研究员胡敏在接受记者采访时谈到，17年来的实践证明，“上海精神”具有超越时代和地域的生命力和价值，体现了21世纪国与国之间应有的以和平方式解决争端、以共赢理念促进发展繁荣的相处之道，体现了团结协作、开放包容的时代要求。这一精神始终成为上合组织成功发展的重要思想基础和指导原则，催生了强大凝聚力，激发了积极的合作意愿。

为人类命运共同体贡献“上合力量”

作为主办国，中国通过青岛峰会，将构建新型国际关系和构建人类命运共同体的理念融入上合组织进程。

习近平主席在讲话中强调，要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系。

“人类命运共同体的建设，既是目标也是路径，既是未来时，也是现在进行时。”中国人民大学国际关系学院教授、欧盟研究中心主任王义桅告诉记者，上合组织作为新型安全观念的重要实践者，本身就有非常重要的意义，它是建设人类命运共同体的实践者、示范者、先行者。

“中国共产党愿和各国政党一道，扛起历史担当，凝聚思想智慧，共同推动构建‘上合命运共同体’。”在上个月召开的首届上海合作组织政党论坛上，近200名中外代表以“凝聚政党智慧、弘扬上海精神，推动构建人类命运共同体”为主题，为上合组织未来发展汇聚思想共识，注入政党智慧。

王义桅告诉记者，当前，国际局势复杂多变，保护主义思潮迭起，热点问题此起彼伏，安全威胁依然严峻，世界越来越分化，最终必需要“合”。怎么样实现“合”，那就需要通过构建人类命运共同体，聚焦于“人”，民心相通，这是最大的“合”，这在上合组织里得到了充分的体现。

“以‘上海精神’为基础的上合组织已成为新型国际关系的典范。”中国国际问题研究院特聘研究员贾秀东认为，从基本内涵看，“上海精神”与中国倡导的新型国际关系和人类命运共同体理念一脉相承。

携手“一带一路”上合组织再出发

上合组织以其独特的地缘优势，同“一带一路”建设有着密不可分的天然联系。作为丝绸之路经济带上的一个节点城市，青岛于2015年就开通了跨境中亚班列“青岛号”。作为“一带一路”建设的缩影，这条全程4500多公里的中亚班列，拉近了上合组织国家间的距离。

在首次出席的成员国元首理事会上，习近平主席就曾指出，“作为上海合作组织成员国和观察员国，我们有责任把丝绸之路精神传承下去，发扬光大。”之后的历次成员国元首理事会上，习近平主席相继就如何加强上合组织与“一带一路”建设携手发展提出建议：

塔吉克斯坦杜尚别峰会上，“丝绸之路经济带建设正进入务实合作新阶段，中方制定的规划基本成形。”习近平主席表示欢迎上海合作组织成员国、观察员国、对话伙伴积极参与。

俄罗斯乌法峰会上，习近平主席希望“丝绸之路经济带建设同上海合作组织各国发展规划相辅相成”。

乌兹别克斯坦塔什干峰会上，习近平主席指出，“中方大力推动‘一带一路’建设同各国发展战略对接，希望上海合作组织为此发挥积极作用并创造更多合作机遇。”

哈萨克斯坦阿斯塔纳峰会上，习近平主席表示，“中方和有关各方正积极推动‘一带一路’建设同欧亚经济联盟建设等区域合作倡议以及哈萨克斯坦‘光明之路’等各国发展战略对接，上海合作组织可以为此发挥重要平台作用。”

如何打造共同发展繁荣的强劲引擎？在青岛峰会上，习近平主席的讲话进一步为“一带一路”建设与上合组织的共同发展指明方向：我们要促进发展战略对接，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程。

“在新的时代背景下，上合组织要加强和‘一带一路’的对接合作，广泛深入地参与全球治理，进一步提升国际影响力，使之成为保障地区和平稳定发展的中流砥柱。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文告诉记者，上合组织坚持的“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，与“一带一路”所秉持的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神是一致的，而且都是构建新型国际关系的尝试。上合组织与“一带一路”的首倡国同为中国，且在主要原则、核心精神、重点区域、终极目标、合作内容五个方面高度一致，二者可以相辅相成，互为纽带，深化全面合作。（网站首页图：新华社图片）