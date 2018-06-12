收藏！2018青岛上合，你想知道的都在这

笔记君 编制 学而时习
【“学习笔记”按】9日、10日在青岛举行的上合峰会，短暂的两天但成果丰富。习主席的讲话中金句迭出，是我们领会今年上合精神的关键。今天，笔记君整理了2018年上合会议的相关内容和解读，爱学（tún）习（huò）的小伙伴们快来“一键领取”吧！➢➢
青岛，又一张“中国名片”
回顾 | 五年五次讲话，习近平这些“上合金句”值得回味
图解 | 青岛“上合”图
峰会日程安排、亮点，上合组织的背景知识……一图了解。
图解 | 与你有关！上合惠及31亿人
上合组织17年，有多少国，多少人从中获益？有可能，你也是其中之一。所有这些成果，照见了上合存在的巨大意义。
求是访谈 | 是什么让上合组织“倾倒世界”？
求是访谈｜上海合作组织青岛峰会有哪些精彩看点？
祝酒辞，习近平引用了这四个儒家经典理念！（附祝酒辞全文）
“大道之行，天下为公”
“协和万邦”
“和衷共济”
“四海一家”
青岛上合的灯光焰火艺术表演
昨夜的朋友圈，被这场表演刷屏了！9日晚9点，青岛峰会重要欢迎活动之一的灯光焰火艺术表演开始，到底多精彩，看了就知道了。
笔记君解读
习近平上合峰会10大金句
关于世界大势和上合发展，习近平给出最新判断
上合青岛峰会落幕，习近平宣布取得这些成果
回顾 | 150秒！习主席青岛峰会精彩瞬间
求是网评：上合组织命运共同体扬帆起航
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