收藏！2018青岛上合，你想知道的都在这

【“学习笔记”按】9日、10日在青岛举行的上合峰会，短暂的两天但成果丰富。习主席的讲话中金句迭出，是我们领会今年上合精神的关键。今天，笔记君整理了2018年上合会议的相关内容和解读，爱学（tún）习（huò）的小伙伴们快来“一键领取”吧！➢➢