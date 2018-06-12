习近平：打赢脱贫 攻坚战，行百里者半九十

共产党员

【编者按】 确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。

习近平在十九大报告中指出，坚决打赢脱贫攻坚战。近日，习近平对于脱贫攻坚战做出最新指示：行百里者半九十，在二〇二〇年这个时间节点到来之际，各级党委和政府更不能松懈，脱贫任务时间紧、任务重，必须做到一点：真抓实干、埋头苦干！

对此，习近平还提出4点要求：

第一，对于各级党委和政府，要强化两个体制机制：中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，以及党政一把手负总责的领导责任制。 第二，要坚持党中央确定的脱贫攻坚目标和扶贫标准。 第三，要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体。 第四，要深化东西部扶贫协作和党政机关定点扶贫，调动社会各界力量。

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对脱贫攻坚工作作出重要指示强调，脱贫攻坚时间紧、任务重，必须真抓实干、埋头苦干。各级党委和政府要以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，团结带领广大干部群众坚定信心、顽强奋斗，万众一心夺取脱贫攻坚战全面胜利。

习近平指出，打赢脱贫攻坚战，对全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标具有十分重要的意义。行百里者半九十。

各级党委和政府

➜要把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，强化党政一把手负总责的领导责任制，明确责任、尽锐出战、狠抓实效。 ➜要坚持党中央确定的脱贫攻坚目标和扶贫标准，贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，既不急躁蛮干，也不消极拖延，既不降低标准，也不吊高胃口，确保焦点不散、靶心不变。 ➜要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，确保不漏一村不落一人。 ➜要深化东西部扶贫协作和党政机关定点扶贫，调动社会各界参与脱贫攻坚积极性，实现政府、市场、社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，实现精准脱贫是全面建成小康社会必须打赢的攻坚战，是促进区域协调发展的重要抓手。各地区各部门要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的决策部署，进一步增强责任感紧迫感，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，细化实化政策措施，落实到村到户到人，加强项目资金管理，压实责任，严格考核，凝聚起更大力量，真抓实干，确保一年一个新进展。要注重精准扶贫与经济社会发展相互促进，注重脱贫攻坚与实施乡村振兴战略相互衔接，注重外部帮扶与激发内生动力有机结合，推动实现贫困群众稳定脱贫、逐步致富，确保三年如期完成脱贫攻坚目标任务。

打赢脱贫攻坚战三年行动电视电话会议11日上午在京举行。中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调，各地区、各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，落实李克强总理批示要求，按照党中央、国务院决策部署，旗帜鲜明地把抓落实、促攻坚工作导向树立起来，坚持目标标准，贯彻精准方略，压实攻坚责任，打造过硬的攻坚队伍，完善督战机制，加强作风建设，扎扎实实地把各项攻坚举措落到实处，坚决打赢脱贫攻坚战。

会议传达了习近平重要指示和李克强批示，安排部署今后三年脱贫攻坚工作。有关省区负责同志在会上发言。

国务院扶贫开发领导小组成员、中央和国家机关有关部门负责同志、省部级干部“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决打好精准脱贫攻坚战”专题研讨班学员参加会议。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，中央党校（国家行政学院）设分会场。

（来源：新华社，网站首页图：新华社资料图片）