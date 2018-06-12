上海申闻实业有限公司 聘请律师向上海漫之语餐饮管理有限公司提起诉讼项目招标文件

项目名称：聘请律师向上海漫之语餐饮管理有限公司提起诉讼项目

委托单位：上海申闻实业有限公司

第一章 总 则

招标范围：

上海申闻实业有限公司聘请律师向上海漫之语餐饮管理有限公司提起诉讼项目

二、招标内容：

作为上海申闻实业有限公司向上海漫之语餐饮管理有限公司提起诉讼的法律服务单位，指派资深律师为上海申闻实业有限公司与上海漫之语餐饮管理有限公司房屋租赁合同纠纷案件的诉讼代理人。经公司财务确认，漫之语仅支付至2017年11月的房屋租金，再未支付过2017年11月之后月份的房屋租金。经外部法律顾问测算确认，截至2018年5月31日，按现有租赁合同（于2018年1月8日解约）漫之语拖欠租金共计120,014.44元；另应赔偿我方逾期付款违约金302,685.63（按照逾期天数的3‰计算）、合同违约金108,440.98元（三个月租金的标准且已扣除租赁保证金）；目前漫之语仍在使用租赁房屋和租赁仓库，应支付占有使用费454,619.10元。本次诉讼拟追讨欠租、占有使用费和房屋违约金总金额共约985,760.15元以及自2018年5月31日起至实际清偿之日的占有使用费和房屋违约金。并请求判令因本次诉讼，原告委托律师的律师费用和本案的诉讼费、财产保全费等由被告承担。承办律师必须认真负责，依法维护我公司合法权益。如我方胜诉或与被告双方达成调解协议，承办律师需协助我方取得被告应偿付判决金额或调解协议约定的金额和使被告自行搬离系争房屋或系争房屋清场完毕。

三、投标人资质要求：

1.投标的单位必须是办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人；

2.投标人系在中华人民共和国境内合法成立五年以上的律师事务所（截至2018年5月1日），在上海有常设机构或常驻工作人员；

3.投标人及其指定的律师必须满足律师执业5年以上且在近3年内无执业违法违规记录；

4.对公司提起诉讼相关法律事务有丰富的实战经验；

5.投标人在近3年的业绩要求：3年内有类似案件的成功案例，该业绩证明以投标人提供的合同及胜诉证明复印件为准，否则不予认可；

6.投标人承诺：上述法律服务除合同或双方另有约定以外，不再另行收费。



第二章 投标文件的编制与递交

1.投标文件的组成

投标文件分为投标函部分、投标报价表、方案、其他等四部分。

1.投标函部分：

（1）投标函；

（2）企业资质证书（企业三证、资质证书及投标人认为应当提供的相关材料）；

（3）律师事务所执业许可证书（正、副本）

（4）指派的法律顾问律师执业资格证书

（5）负责人资格证明或授权代表的授权委托书;

（6）业绩。

2.投标文件的份数和签署

1.投标书要求一式三份，在密封处加盖单位公章及法定代表人章；

2.投标文件封面应写明招标单位名称及地址和邮政编码，并加盖法人单位公章及法定代表人印章，附企业营业执照复印件、组织机构代码证及资质证书复印件。

3.投标要求：

1、如果投标单位的投标文件不能实质性响应招标文件的要求，将被拒绝。

2、如果投标单位未按招标文件要求提交投标文件，将作为废标处理。

3、如果投标单位未采取密封加盖公章形式投标，将作为废标处理。

4、如果投标文件未加盖公章，将作为废标处理。

4、投标截止期：

1、投标单位应于2018年6月25日上午11点前将投标文件密封送到都市路4855号1号楼2001室。

2、投标截止时间后收到的投标文件，将视作无效；

3、招标单位在特殊情况下可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止期。



第三章 投标文件部分格式

投 标 函

致： （招标人名称）

根据贵方“上海申闻实业有限公司聘请律师向上海漫之语餐饮管理有限公司提起诉讼项目”招标文件要求，我方针对该项目的一审阶段费用投标报价为：______________元人民币，支付方式 （支付方式与案件办理结果、诉讼保全结果挂钩者优先，详见评分标准），如本次诉讼进入二审阶段，费用投标报价为：______________元人民币，支付方式 （支付方式与案件办理结果挂钩者优先，详见评分标准）。如贵方胜诉或与被告达成调解协议，针对该项目执行阶段，我方履行职责协助贵方取得被告应偿付判决金额或调解协议约定的金额，以及使被告自行搬离系争房屋或系争房屋清场完毕的，费用的投标报价为______________（按执行金额的比例），支付方式 （支付方式与执行结果挂钩者优先，详见评分标准）。 律师经正式授权并以投标人 律师事务所的名义投标。提交投标文件正本一份，副本二份。

投标文件包括：

投标书

律师费报价

代理过的类似成功案例（至少2个合同复印件及胜诉证明）

其他自行补充文件或自愿提供的法律服务内容简介。

签字代表及投标人在此声明并同意：

对我方提供的所以文件的真实性及完整性负责；

我方已详细阅读全部招标文件及附件，你方工作人员已在我方领取招标文件后，详细解释了招标文件中的全部内容，我方完全理解并同意；

我方理解你方无义务必须与报价最低的投标人签约；

投标人： (盖单位章)

法定代表人或授权代理人： (签字或签章)

日期：______年_____月____日



第四章 合同条款及格式

法律服务合同

本合同由 (“甲方”)和 (“乙方”)于2018年月日签署。

就上海申闻实业有限公司与上海漫之语餐饮管理有限公司、朱艳秋房屋租赁合同纠纷一案一审、二审、执行阶段，乙方接受甲方委托执行代理事项，经双方协议，订立如下协议，共同遵照履行：

事务执行

乙方将指派具体执行代理事项，乙方将在必要时自行或根据客户要求另行指派其他律师。前述代理事项仅限于下列标注“√”的阶段，即：√ 一审阶段；√ 二审阶段；√ 执行阶段；及/或  非讼阶段。

代理律师应在其代理权限内，根据甲方的合理指示，律师行业公认的标准、道德规范和秉承勤勉尽责的精神执行事务，以促进及维护客户的最大利益。

代理律师在甲方的授权权限内进行代理行为，其法律后果由甲方承受。

经甲方同意或在情况紧急时，乙方有权将代理事项的任何一部分临时性地委托合格的第三人进行；但在后一种情况下，乙方应不迟延向客户报告。

甲方应为事务的执行提供必要的和不迟延的协助，包括签发必要的法律文件。

费用及其支付

2.1．1 收费标准及方式：

诉讼阶段 工作内容 收费 计算方式 收费方式 一审 起诉前调查、准备诉讼材料、提供证据、申请诉讼保全、参加庭审 诉讼标的（暂估）：985,760.15元 二审 庭前调查、参加庭审 。 执行阶段 执行判决支持的金钱给付义务、申请强制搬离

2.1.2 前款中的胜诉为房屋租金及仓库租金（日租金计算标准不同产生的金额差异属于合理范围），因对方反诉或第三方异议及违约金调整，致调解或者判决金额低于诉讼标的，亦属于胜诉的情形，甲方应当在调解书或者判决书到达之日起5日内，根据双方约定向乙方支付律师费余额。

2.1.3 如对方提出反诉的，乙方不再另行收取律师费。

前款中的律师费用不包括下列应由甲方承担的费用：

办案费用，将包括乙方在本合同履行过程中所额外支出的差旅费、上海市以外住宿费、上海市以外交通费或其他与前述费用在性质上相同或相似的所有费用或支出；

第三方费用，将包括在本合同履行过程中与司法部门、行政机关、其他专业机构或任何第三方之间产生的所有费用或支出。

第2.1款约定的律师费用汇至下列帐号：

相互报告及保密

甲方应尽其所能，向乙方提供该案的所有证据或相关资料，并尽力确保其真实、准确、完整。乙方应不迟延地向客户报告该案的最新进展，并提供专业意见供客户参考。

在任何一方采取对该案构成实质性影响的行动前，应提前合理的时间告知另一方。

任何一方因本合同的履行而知悉或取得的另一方的资料和信息，应视作另一方的商业秘密，除非法律要求或事先取得另一方的书面许可，不得将其披露给任何第三方，或用于本合同以外的用途。

终止及违约

如甲方单方解除本协议，乙方有权向甲方收取全额的律师费。

任何一方违约，且未在收到另一方的纠正通知之日起30日内予以纠正，则另一方有权终止本合同的全部或部分。乙方接受委托后，发现甲方有捏造事实、弄虚作假、严重不配合乙方工作的行为，乙方有权终止代理，所收费用不予退还。

任何一方的违约行为造成另一方的损害，均应予以赔偿；另一方对本合同终止权的行使，不影响其赔偿请求权。在甲方违约的情形下，乙方的损害包括但不限于第2条所述的律师费用及/或其他费用，乙方根据约定收取的律师费用和其他费用不予退还。在乙方违约的情形下，乙方的赔偿最高限额不应超过第2.1款约定的且乙方已实际收到的律师费用。

争议的解决

双方因本合同或本合同的履行发生的任何争议，应尽先以协商方式解决，如协商不成，任何一方有权向被告所在地人民法院提起诉讼。

其他

本合同经双方签署后生效，除非双方另有约定，于代理事项执行完毕时终止。

本合同构成双方迄今为止唯一的全部的协议，并替代双方此前达成的任何书面的或口头的约定。对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式作出，并与本合同具有同等法律效力。

本合同一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

(公章) (公章)

签署代表： 签署代表：



第五章 评分标准

类别 序号 评标项目 评分标准（满分） 评标标准 得分 技术标 1 事务所基本情况 5 根据成立时间、分支机构的数量、专职律师的数量等综合评定 2 本案律师团队 15 根据满足招标文件及项目要求的程度，本案律师专业能力、工作经验等综合评定。 3 类似案例评析 15 根据提供的类似案例（需提供相关合同复印件及胜诉证明）等综合评定。 4 能够完成诉讼阶段以及执行阶段工作的承诺 20 有足够的能力赢得诉讼；如法院判决后，有足够的能力使我公司取得被告应偿付判决金额或调解协议约定的金额和使被告自行搬离系争房屋或系争房屋清场完毕。支付方式与案件办理结果、诉讼保全结果、执行结果挂钩程度越高，得分越高。 5 其他 5 招标文件质量以及综合评议（知名度、口碑、过往从业经验、团队整体素质、与我方要求契合度等） 商务标 商务报价 40 详见商务报价评标细则 合计 100

商务报价评标细则：

一审报价费用最低的投标单位得15分，次低的得14分，每低一个名次减1分，以此类推；二审报价费用最低的投标单位得10分，次低的得9分，每低一个名次减1分，以此类推；执行阶段报价费用最低的投标单位得15分，次低的得14分，每低一个名次减1分，以此类推。满分40分，商务报价得分为三项报价合计得分。

律所名称： 评审人签字： 评审时间：

评分原则

按评标小组人员的总分计算平均值作为投标人的最后得分。