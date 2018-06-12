习近平古语今说谈“上合”

新闻频道 来源：央视网 2018年06月12日 14:59A-A+

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央视网消息：6月9日至10日，在黄海之滨的山东青岛，2018年上海合作组织峰会成功举行。

习近平主席的“上合时间”紧张而完满。9日，国家主席习近平举行宴会，欢迎出席青岛峰会的外方领导人，并同贵宾们共同观看灯光焰火艺术表演。10日，习主席主持小范围会谈、同上海合作组织成员国领导人共同会见记者，并发表题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的重要讲话。

“山东是孔子的故乡和儒家文化发祥地。儒家思想是中华文明的重要组成部分。”习主席在欢迎宴会祝酒辞中深情款款地介绍源远流长的中华文明，并多次引用古文典籍中的经典语句，贴切地表达了他对“上合”的期待，寄意年轻的“上合”拥有蓬勃生机。

6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。图片来源：新华社

“上合伙伴”古今谈

“有朋自远方来，不亦乐乎？”

国家主席习近平在成员国元首理事会第十八次会议讲话中开篇引用中国古代伟大思想家孔子名言，既表达着朋友相见的喜悦，也述说了友谊长存的珍贵。

回想2001年6月14日至15日，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦组成的“上海五国”在上海举行会晤，乌兹别克斯坦以完全平等的身份加入“上海五国”，宣告上海合作组织正式成立。

2017年6月，印度、巴基斯坦正式加入上海合作组织。至今，上海合作组织拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%。习主席掷地有声地说，上合组织“已经成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量”。

6月15日，上海合作组织将迎来17岁生日。面对风云变幻的国际形势，即将“成年”的上合组织不忘初心、携手前进。讲话中，习主席表达了与各成员国领导人的一致观点，即“本次会议是上海合作组织扩员后举行的首次峰会，具有重大现实和历史意义”。

过去一年，作为主席国的中国为推进上合组织合作与发展做出了许多努力，得到各成员国领导人的高度评价，也体现在青岛峰会种种细微之处。举行小范围会谈、成员国元首理事会的国际会议大厅分别名为黄河厅、泰山厅，传递出上合国家友谊源远流长。

不仅如此，青岛还是世界著名的“帆船之都”。作为2008年北京奥运会帆船比赛举办地，举办此次峰会的青岛国际会议中心一旁，即醒目立着“奥运五环”的标志。在这样一个扬帆起航、追逐梦想的美丽城市，习主席说：“让我们以青岛峰会为新的起点，高扬‘上海精神’的风帆，齐心协力，乘风破浪，共同开启上海合作组织发展新征程！”

6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。这是会前，习近平同与会各方在迎宾厅集体合影。图片来源：新华社

“上海精神”古今谈

“大道之行，天下为公。”

谈及“上海精神”，国家主席习近平引用西汉时期儒家经典著作《礼记》中古文，“大道之行，天下为公；选贤与能，讲信修睦。”古文原意是，当大道施行的时候，世界为人类共享。它描述了一个“大同”的美好世界，和“小康”一起共同组成儒家思想对社会进步、世界发展的经典表述。

“世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。”2017年1月，习主席在联合国日内瓦总部讲述的人类命运共同体理念，正是描绘了“天下为公”的世界面貌。

“上海精神”与人类命运共同体理念一脉相承。“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”是构成“上海精神”的核心理念。

本次青岛峰会上，习主席数次讲话，首先并始终提及的都是“上海精神”，并以“创新、协调、绿色、开放、共享的发展观”、“共同、综合、合作、可持续的安全观”、“开放、融通、互利、共赢的合作观”、“平等、互鉴、对话、包容的文明观”和“共商共建共享的全球治理观”为“上海精神”注入新的时代内涵。

在习主席看来，回首过往，正是秉持“上海精神”，上海合作组织才取得了重大成就。面向未来，更要“进一步弘扬‘上海精神’，破解时代难题，化解风险挑战。”

“‘上海精神’是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园。”

在题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的主旨讲话中，习主席郑重建议：“我们要继续在‘上海精神’指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”

6月9日，国家主席习近平在青岛国际会议中心举行宴会，欢迎出席上海合作组织青岛峰会的外方领导人。这是习近平发表致辞。图片来源：新华社

“上合行动”古今谈

“协和万邦，和衷共济，四海一家。”

国家主席习近平引用儒家思想的3句经典论述，表达了如何在新的起点践行“上海精神”。“协和万邦”出自先秦著作《尚书》，意为人民和睦相处，国家友好往来。“和衷共济”同样出自《尚书》，寓意同心协力，克服困难。“四海一家”则出自战国著作《荀子》，描绘了世界犹如一个大家庭的愿景。

早在2016年9月二十国集团领导人杭州峰会上，习主席就发出倡议，我们应该成为行动队，而不是清谈馆。

“第一，凝聚团结互信的强大力量”；“第二，筑牢和平安全的共同基础”；“第三，打造共同发展繁荣的强劲引擎”；“第四，拉紧人文交流合作的共同纽带”；“第五，共同拓展国际合作的伙伴网络”。青岛峰会上，习主席就进一步推动上合组织发展提出上述5项具体建议。

与建议提出的同时，习主席提出的一项项举措更是实实在在地体现着“上合行动”：未来3年，中国愿为各方培训2000名司法领域执法人员，将为各成员国提供3000个人力资源培训名额；中国将在青岛建设中国－上海合作组织地方经贸合作示范区，还将设立法律服务委员会，将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款；我国愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务……

会后，习主席与各成员国领导人共同会见记者，介绍了青岛峰会达成的重要共识和成果。各成员国共同发布《上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报》，签署《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》。

两天时间，十多场双边、多边会晤，签署、见证了23份合作文件和8000余字的《青岛宣言》。它们组成了一幅新时代的“青岛上合图”，彰显着上海合作组织的影响力、凝聚力和行动力。

6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议小范围会谈在青岛国际会议中心举行。这是习近平同上海合作组织其他成员国领导人共同步入会场。图片来源：新华社

“上合共识”古今谈

“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。”

这是儒家经典著作《孟子》语句，用来形容人的视点越高，视野就越宽广。面对当今世界大发展、大变革、大调整的新形势，国家主席习近平沉稳地说道：“我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。”

国际关系民主化是时代潮流；安全稳定是人心所向；合作共赢是大势所趋；不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。习主席在主旨讲话中提出的“中国观点”，在会后的新闻公报中成为了上合组织各成员国的一致性意见。

一致认为，各国只有加强团结协作，才能实现持久稳定和发展；一致主张，安全是上海合作组织可持续发展的基石；一致指出，经济全球化和区域一体化是大势所趋；一致强调，各国悠久历史和灿烂文化是人类的共同财富；一致认为，上海合作组织扩大国际交往和合作十分重要；一致商定，吉尔吉斯共和国担任下届轮值主席国……

6月9日至10日，上海合作组织青岛峰会在山东青岛召开。这是9日晚在青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演。图片来源：新华社

好客山东，大美中国。诞生在上海的上海合作组织走过17个春夏秋冬，如今，身处新形势，手牵新伙伴，从中国黄海之滨青岛再次扬帆起航的上海合作组织，正如国家主席习近平曾引用的古诗一样——“浩渺行无极，扬帆但信风”。（文/钱景童）