上合再出发 开启新征程

6月9日至10日，上海合作组织青岛峰会在山东青岛召开。这是9日晚在青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演。 新华社记者徐昱摄



新华网北京６月１２日电（记者董小娇 吴傲雪）上海合作组织青岛峰会１０日落下帷幕，世界聚焦扩员后的首张“上合全家福”。和合共生，天下大同。从黄浦江畔扬帆起航，到黄海之滨再度聚首，上合组织将以青岛峰会为契机，凝聚新共识、擘画新蓝图、开启新征程。

中国外交学院院长助理高飞表示，上合组织展现出越来越强的凝聚力和影响力，蓬勃发展、蒸蒸日上。“构建人类命运共同体”的中国理念，通过上合组织这一平台，赢得更多国家的认同和支持，在世界舞台上将发挥巨大作用。

硕果累累 青岛峰会承前启后

此次青岛峰会是上合组织去年实现扩员后的首次峰会。峰会发表了《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》、《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》等文件，通过了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来５年实施纲要。

高飞认为，青岛峰会具有承前启后的重要意义，取得了丰硕的成果，主要体现在三个方面：

第一，在安全合作领域，上述几个文件的签署，使上合组织成员国之间彼此加强协同合作，进一步强化应对可能出现的地区安全挑战；特别是《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来５年实施纲要，具体措施在以往经验的基础上将会有新的提升。因此，在打击“三股势力”方面，上合组织的行动力一定会更加高效、也更有成效。

第二，在经贸合作领域，上合组织成员国将加强内部贸易便利化，通过和平合作的方式谋求地区发展，与其他国家一起实现共同进步，而不是与邻为壑。当今世界逆全球化暗流涌动，少数西方大国贸易保护主义抬头。上合组织成员国经济和人口总量分别约占全球的２０%和４０%，此次集体发声正面回应了全球自由贸易体系面临的挑战。

第三，在人文交流领域，青岛宣言和其他文件多次提到促进人文合作。人文的核心是民心相通。目前，上合组织大学、文化节、艺术展、青年节等交流活动日益频繁，对于夯实上合组织长期稳定合作将发挥重要作用。

从最初的6个创始成员国，到今天的１８个成员国、观察员国与对话伙伴，上合组织已成为当今世界上幅员最广、人口最多的综合性区域综合组织。

高飞说，上合组织展现出越来越强的凝聚力和吸引力。上合组织一直秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。“上海精神”虽然仅20字，但涵盖了区域内各国的共同愿望，使上合组织产生了强大的吸引力和影响力，更多的国家愿意同上合组织展开合作，也愿意搭乘上合组织发展所创造的机遇。

大国担当 中国智慧贡献“上合力量”

在中国担任轮值主席国的这一年，“上合日程”写满了新探索、新实践。举办首届旅游部长会议、首届妇女论坛、首届政党论坛、首届媒体峰会，成立经济智库联盟，恢复“上合组织-阿富汗联络组”机制……

高飞表示，中国发挥了主席国应该承担的作用，成功举办的２００余项活动体现了中国积极推动上合组织的发展。可以说，“青岛上合图”镌刻着深深的“中国印记”。

促进成员国之间的互联互通是此次峰会的重要话题，“一带一路”倡议也成为峰会期间的高频词。高飞指出，“一带一路”与上合组织存在天然的“亲缘”关系，这一倡议在成员国哈萨克斯坦提出，是上合组织加强互联互通的重要平台。

“上合组织主要是通过贸易便利化、降低关税等措施，实现国家政策间的协调，降低交易成本；而‘一带一路’是通过互联互通来降低成本。”高飞说，两者相得益彰，产生了更大的、叠加的正面效应，共同推动了国家和地区间的和平与发展，使各国成为密不可分的利益共同体和命运共同体。

世界多极化、经济全球化是当今世界国际格局演变的两大主要趋势。在大发展大变革大调整的国际形势下，“确立构建人类命运共同体的共同理念”被写入青岛宣言。

“青岛峰会是中国今年第二场重大主场外交。上合组织是迄今唯一在中国境内成立、以中国城市命名、总部设在中国境内的区域性国际组织。”高飞认为，上合组织本身的壮大也代表了中国多边外交发展的新高度，同时也表明中国不仅关注自身的发展，而且也关注世界的发展。

高飞强调，“构建新型国际关系，构建人类命运共同体”可以说已经成为增进福祉的全球共识。中国智慧、中国理念通过上合组织这一平台，赢得了更多国家的认同和支持，在世界舞台上将发挥巨大作用。(巩阳、徐海知对本文亦有贡献）