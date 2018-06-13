要闻|除了精华游 浦江还有深度游

从十六铺至吴淞口往返，全程4小时，280元/人 本地中老年游客居多，讲解等细节尚需完善





浦江游览船正在进行新一轮改造，更多的新航线也在设计中。 /殷立勤

晨报记者 李晓明

传统的浦江游船主要以陆家嘴区域为核心。从上个月起，一条连接十六铺码头与吴淞口的浦江深度游航线正式启动，游览时间长达4小时，游客可以看到黄浦、杨浦、虹口、浦东、宝山等区的滨江风光。

在经过一个月的运营之后，该航线的上座率将近八成，其中大半为上海本地中老年游客。除了游览时间更长、景点更丰富之外，也有游客反映，沿途讲解较少，船上活动也不够丰富。对此，运营方表示，将针对游客反馈进行改善，吸引更多的中外游客参与，打造浦江游览旅游精品。

深度游双休日各发一班

浦江游览已经成为上海旅游的一张名片，来到上海的中外游客，也喜欢坐着浦江游览船，看看两岸风景。不过，传统的浦江游览航线种类比较单一，都是50分钟左右的精华游，游览区域主要以陆家嘴为核心，从十六铺到杨浦大桥这一段，游客大多是走马观花。

从上月起，一条从十六铺至吴淞口的深度游航线开始运营，沿途串联起黄浦、虹口、杨浦、浦东、宝山等多个区域的滨江岸线，时间长达4小时。负责运营该航线的上海浦江游览有限公司介绍，“吴淞口航线”原本就存在，只是在6年前因旅游团队追求快节奏游程而下线。此次按照市政府赋予浦江游览“打造世界著名旅游精品”的目标定位，为给游客提供更为丰富的浦江游产品，重新恢复了该航线。

据介绍，目前该航线为周末航班，每周六和周日各发一班，中午11时30分在十六铺码头上船，到达吴淞口后再返回，15时30分返回十六铺码头，票价为280元/人，儿童1.3米以下免票。

“随着旅游观念转变，越来越多的游客喜欢慢节奏的游览方式。中午上船吃个午饭，然后在船上呆个半天，慢慢欣赏浦江两岸的风景，也是一种不错的体验。”上海浦江游览有限公司相关负责人介绍，与原有航线相比，复航后的吴淞口航线定位是中高端服务产品，与传统的精华游航线快节奏不同，吴淞口航线更注重游客游览黄浦江的深度体验。4小时航行过程中，游客除了享有导游定点讲解服务，还能在返程中观赏魔术、肚皮舞、变脸等一系列精彩表演。

乘客多为本地中老年人

与目前的浦江精华游相比，“吴淞口航线”能看到哪些特别的景观？

据介绍，“吴淞口航线”比精华游多出来的主要是杨浦大桥到吴淞口这一段，全长22海里（约41公里），沿途主要能看到杨浦发电厂、共青森林公园、闸北水厂、海军码头、吴淞炮台、吴淞“三夹水”景观等。还有浦东的高桥炼油厂、高桥化工厂、粮仓等。

运营一个月以来，该航线已开班10个航班，接待了1300多名市民游客，平均每个航班130人次。“目前负责运营该航线的是浦江游览2船，全船核定人数是450人，不过为了提升游客体验，我们将每船的游览人数限定在150人。从运营情况来看，上座率接近八成，反响还不错。”浦江游览相关负责人介绍。

据统计，选择该航线游览的大多数为上海本地中老年游客。“很多游客原本就是住在浦江两岸的老上海，或者以前在两岸工厂上班的工人，还有就是知青，冲着怀旧的情结而来，想看看现在两岸的变化。”浦江游览相关负责人介绍，目前游客群体还是以本地游客为主，外地游客相对较少，还没有旅游团报名。“原因是游览时间4小时，对于外地旅游团，特别是一日游而言时间花费太长。另外，目前还没有和旅游团合作。”

讲解偏少年轻人“吃不饱”

相比于老上海，年轻人以及外地游客则因为对黄浦江两岸变迁了解并不深，加上船上的讲解覆盖面不够，感觉有些“吃不饱”。

24岁的小雯体验后谈及感受，觉得这条航线两岸的风光还是很不错的。“能看到杨浦水厂、吴淞炮台这些景观全貌，这在岸上是看不到的。”不过，她也觉得整个游览过程中，讲解不太够，对两岸的历史变迁无法进一步了解。

还有游客反映船上餐饮不够丰富、船上娱乐活动不够本地化等问题。对于游客的反馈，运营方表示，目前正在逐步改善。“根据游客的反馈，我们已经增添了黄浦滨江45公里岸线贯通的内容，给市民游客介绍滨江沿岸的最新变化。”另外，他们还加入了黄浦江的历史典故，给游客介绍上海“母亲河”的前世今生。据悉，船上的工作人员已经全部进行导游词的培训，如果游客错过了船上的录音，也可以直接找工作人员进行相关景点的咨询。

据悉，浦江游览船正在进行新一轮改造，更多的新航线也在设计中，7月份将有新船投入运营，市民游客能够选择的浦江游览产品将更加丰富。