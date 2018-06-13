城事|一张守护城市安全的天罗地网

上海警方“抢案必破”、四年命案破案率100%，上半年110警情降20.9%







杨浦公安分局特种机动队在五角场商圈武装巡逻



虹口公安分局民警夜间设卡检查车辆



徐汇公安分局民警夜间在徐汇滨江区域携犬巡逻







本文图片/晨报记者 张佳琪 制图/潘文健

晨报记者 吴艺璇

要成为一座有温度的城市，安全是大前提。上海作为拥有3100万人口的超大型城市,公共安全一直受市民关注。据第三方机构零点公司的调查，上海市民的安全感、满意度指数已经连续数年保持在80分以上的高位。有网友如此评价在上海生活的感受：“凌晨在上海的街头，一点儿也不害怕。”

温暖的背后，有一张守护城市安全的“天罗地网”。今年上半年，上海警方交出了一份答卷，全市报警类110警情同比下降20.9%，全市违法犯罪案件接报数同比下降28.9％，刑事案件破案数增加16.4％。

安全是这座城市不容突破的底线，上海警方作为“织网者”将如何守住这条底线？

■今年上半年，全市报警类110警情同比降20.9%，违法犯罪案件接报数同比降28.9％，刑事案件破案数增16.4％。

■全市已有5490名社区民警建立个人专属微信警务室，已吸纳可依靠力量20余万人。

■始终对“两抢”案件保持严打高压态势，超过一半以上的分局实现“抢案必破”，破案率达到100%。

■近十年来，上海命案发案数逐年大幅下降，自2015年至今保持命案破案100%。

“人机互动”成巡逻标配

近年，上海社会治安防控体系建设走在了全国前列，“视频+实兵”人机互动的巡逻模式已成为全市基层派出所的“标配”。覆盖全市的视频监控体系不仅能在案发后搜集证据线索，还能实时打击街面违法犯罪行为。它们与屯兵街面的派出所巡逻警力、特种机动队、公安武警联合武装巡逻力量共同构建了守护城市安全的“天罗地网”。

今年2月2日，发生在南京西路的惊险一幕引起了社会极大关注，一辆载有多个液化气罐的面包车起火后冲入人群。事发后，上海警方立即作出反应，按照突发事件处置预案进行了有针对性的部署，并在第一时间公布事件调查情况，消弭了恐慌。

这起事件的成功处置，除了上海警方依法、高效的应急处突能力之外，还有多位群众的及时扑救，为专业救援力量到场处置赢得了宝贵的时间。上海市公安局黄浦分局指挥中心主任黄志菁表示：“这是一个自助自救、互助互救、公助公救的典型案例。”

据悉，这一风险隐患梯次递进的全民安防处置模式，已经在上海的社区里生根发芽。

今年6月5日上午，松江区某公司财务人员周某在QQ上收到据称是公司领导发来的信息，要求其汇款50万元。由于公司领导在外出差，一时无法取得联系，面对QQ 里“领导”的催促，周某将信将疑。就在准备汇款时，周某通过微信警务室咨询了辖区民警。接到询问后，荣乐东路派出所民警蔡国君判断这极有可能是一起电信网络诈骗。于是他立刻回复，要求周某终止转账，并迅速赶到现场进行劝阻。通过周某多方求证，终于识破了骗局，避免了损失。

目前，全市已有5490名社区民警建立个人专属微信警务室，已吸纳可依靠力量20余万人。

抢案必破守住百姓钱包

去年年底，一起发生在静安区某酒店式公寓内的百万外币抢劫案，上海警方在案发3分钟后到达现场，在被害人几乎无法提供准确线索的情况下，警方充分运用警务科技手段，仅5个小时后就确定了某外籍嫌疑人的身份和落脚点，于次日凌晨零时将两人人赃俱获。

在这“上海速度”的背后，是上海警方各级刑侦部门“抢案必破”的决心，始终对“两抢”案件保持严打高压态势，超过一半以上的分局实现“抢案必破”，破案率达到100%。

针对入室盗窃犯罪，全市刑侦部门围绕犯罪手法等开展深度研判、侦查经营。同时，在加强案件接处警信息采集的基础上，全力推进如实立案工作，针对群众报警的，确保现场勘查100%。近5年来，全市盗抢骗案件报警总数下降了近两成。

偷盗“三车”的问题一直困扰着居民，宝山分局结合“盗抢骗”专项行动，加大对盗“三车”的打击力度，由各街镇联系电动自行车销售点安装防盗科技设备，并通过这些设备直接查破盗电瓶车、电瓶案件108起，协破案件30起，占查破同类案件总量的69%。今年以来，宝山分局接报盗“三车”案件同比去年下降56.9%。

“违法人员在进入上海的时候，我们就开始关注，超前预警。”警方表示，在加大对市内偷盗类案件打击力度的同时，上海警方严守入沪道口，发挥屏障滤网的作用。松江公安分局G60沪昆高速公路公安检查站根据大数据研判发现，每天某个特定时段，邻省乘坐车辆入沪的违法犯罪人员有所增多。对此，检查站有针对性地调整勤务安排，加强了重点时段的警力配备，由站长带队开展查控工作。5月25日，民警在对一辆入沪的小轿车进行盘查过程中，成功查获因涉嫌盗窃案被浙江警方立逃的犯罪嫌疑人陈某。今年以来，检查站凭借精准研判，累计查获企图进入上海的盗窃类嫌疑人18人。

命案发案数逐年大幅下降

记者从上海警方了解到，近十年来，上海命案发案数逐年大幅下降，自2015年至今保持命案破案100%。今年，刑侦总队在保持命案现案即发即破的基础上，着力加强对历年未破重大积案、疑案的滚动梳理，运用新技术、新手段，牵头属地分局刑侦部门成功侦破命案积案12起。

今年3月21日，在青浦刑侦支队重案队老民警李庆和俞雄辉等人的努力下，潜逃了28年的杀人凶手王某在安徽宁国被捉拿归案。28年前，这起牵连一对母女的凶杀案成为青浦镇上的“一号命案”，如今命案告破，镇上的居民再次提起时说：“没想到这么久的事情还能抓到凶手。”

“案件一日未破，专案组一日不撤”，上海警方对历年未破命案等留存证据、线索，逐一开展滚动梳理和比对、扩查工作。特别是对有条件进一步侦查的案件，组织专门力量持续攻坚，用现有侦查手段，开展走访排摸、跨省追逃等刑侦基础工作。另一方面，以全国技术会战为契机，定期对积案现场提取物证以及关键证据进行比对，力争发现新的线索。

今年4月27日，刑侦总队通过滚动交叉比对，发现一名河南省男子耿某与本市原南汇区多年前发生的一起凶杀案犯罪嫌疑人比对同一，遂牵头浦东分局展开案件侦办工作，通过对嫌疑人外围走访及排摸确定身份后，于5月7日在北京将其抓获归案。

让窗口工作更有“温度”

今年5月31日，记者在出入境管理局一间办事窗口外看见，一束康乃馨摆放在窗口平台上，前来办事的市民好奇地问道：“为什么别人没有鲜花，你这个窗口却有一束呢？”窗口民警笑着告诉市民：“今天是我生日。”

原来，“窗口上的一枝花”是出入境管理局为了让窗口工作更有“温度”，提升市民办事满意度的一个小举动，让市民在话语间能开开心心把事情办完。在上海，提供更加优质高效的公共服务，让信息多跑腿、群众少走路，正成为公安部门努力实现的目标。

自5月1日起，出入境管理局全面实行办理护照等出入境证件“只跑一次”工作制度，进一步简化办证材料，扩大“急事急办”范围，对各类加急事由所需的证明材料进行规范，将加急权限下放分局出入境办窗口，把绿色通道延伸到全市各出入境办证点，为紧急出国出境申请人提供“说走就走马上跑”的办证服务。

“排队”问题曾一直困扰着到公安部门办事的群众。对此，出入境管理局为进一步提升网上预约申请人的办证服务体验，开辟网上预约办证拍照、受理、缴费专窗，安排专人引导，为网约申请人提供优先拍照、缴费、专窗受理等服务，兑现网上预约办证“免排队、少排队”的服务承诺，让申请人“如约而至诚信跑”。随着网约服务体验的不断提升，目前本市网约申请人比例已经占到申请人总数的50%。

今年年初，徐汇公安分局开展了“微信平台申报人才类社区公共户”试点工作，年轻的牟先生成为全市首位“尝鲜”的市民：“原来要跑派出所好多次的业务，没想到提交审核的效率如此高，十分方便。”去年从英国曼彻斯特大学毕业的他，抵沪入职普华永道，符合落户政策的他仅花费不到10分钟就将资料填写提交完毕。约5分钟后，他的微信就收到了审核通过的提示信息。

在此基础上，徐汇分局会同市局人口办深入研发“户籍云窗口”系统，推出微信公众号受理户籍业务，通过线上查询政策、提交审核申请、网上办理，大幅缩短审核周期，努力做到让群众只跑一次。目前，已有270人申请办理，194人办理成功。