来源： 新华社“新华视点”微博、央视新闻客户端

​在出席上海合作组织青岛峰会后，习近平开始在山东考察。

12日上午，习近平首先来到青岛海洋科学与技术试点国家实验室，了解实验室研究重大前沿科学问题、系统布局和自主研发海洋高端装备、推进海洋军民融合等情况。离开实验室时，科研人员纷纷围聚过来，向总书记问好。习近平说，建设海洋强国，我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量。他勉励大家，再接再厉，创造辉煌，为祖国为民族立新功。（央视记者 申勇 立飞 李铮 史伟 哈男 立峰 鹏飞 汉明）

12日上午，正在山东考察的习近平来到青岛市李沧区世园街道上流佳苑社区。

接近中午，社区便民食堂饭菜飘香。总书记走进食堂，正在这里用餐的居民纷纷起身，一边热烈鼓掌，一边围拢过来。总书记和大家亲切握手，问他们吃的好不好、价格贵不贵，又走到餐桌前俯身察看，来到售卖窗口察看饭菜品种。总书记肯定地说，都是很有营养的，也很卫生，做得也很好。（央视记者 申勇 史伟 李铮 鹏飞 章猛 晓鹏 汉明 ）

习近平：建设海洋强国，我一直有这样一个信念

在出席上海合作组织青岛峰会后，习近平开始在山东考察。12日上午，习近平首先来到青岛海洋科学与技术试点国家实验室，了解实验室研究重大前沿科学问题、系统布局和自主研发海洋高端装备、推进海洋军民融合等情况。离开实验室时，科研人员纷纷围聚过来，向总书记问好。习近平说，建设海洋强国，我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量。他勉励大家，再接再厉，创造辉煌，为祖国为民族立新功。（记者张晓松）

打造中国的“蓝色药库” 总书记说：“这是我们共同的梦想！”

习近平在青岛海洋科学与技术试点国家实验室，听取了中国工程院院士管华诗关于海洋药物研发情况的介绍。习近平指出，海洋经济、海洋科技将来是一个重要主攻方向，从陆域到海域都有我们未知的领域，有很大的潜力。管华诗说，自己的梦想就是打造中国的“蓝色药库”。总书记表示：“这是我们共同的梦想！”（记者张晓松、李学仁）

习近平走进社区食堂问民生

12日上午，正在山东考察的习近平来到青岛市李沧区世园街道上流佳苑社区。接近中午，社区便民食堂饭菜飘香。总书记走进食堂，正在这里用餐的居民纷纷起身，一边热烈鼓掌，一边围拢过来。总书记和大家亲切握手，问他们吃的好不好、价格贵不贵，又走到餐桌前俯身察看，来到售卖窗口察看饭菜品种。总书记肯定地说，都是很有营养的，也很卫生，做得也很好。（记者张晓松、谢环驰）

习近平乘船赴威海湾的刘公岛考察

12日下午，习近平离开青岛，乘火车抵达威海后，随即赶往码头，乘船前往胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区。北洋海军炮台遗址、甲午战争博物馆陈列馆，推开历史的厚重大门，倾听战争的警示启迪。习近平说，我一直想来这里，来感受一下，受受教育。要警钟长鸣，铭记历史教训，13亿多中国人要发奋图强。（记者张晓松、李学仁、谢环驰）