上合组织命运共同体扬帆起航

原创： 凌胜利 求是网

热情似火的六月，在美丽的海滨之城青岛，中国今年的第二场主场外交如期举行。上海合作组织元首峰会汇聚了成员国、观察员国和对话伙伴的领导人，大家济济一堂，共商共建共享上合组织的美好未来。习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话，既总结了上合组织的发展成就，也坦诚上合组织未来发展面临着诸多挑战，更是呼吁各国继续深化合作，共创上合组织的美好未来。

发展源自对“上海精神”的坚守

17年来，国际形势风云变幻，无论是阿富汗和伊拉克的两场战争，还是2008年的国际金融危机，抑或是当前的逆全球化思潮，上合组织都经受住了考验，不断推动成员国之间在政治、经济、安全等诸多领域的合作密切加深。对于一个国际组织而言，能够在外部环境的剧烈动荡中依然保持齐心协力、共促发展，离不开该组织的凝聚力和向心力。上合组织的发展是冷战后成员国不断摸索的结果，也成为区域合作的典范。

回顾上合组织的发展历程，不仅各领域合作不断发展，而且形成了元首峰会，政府首脑理事会等各种会议机制，设立了秘书处，反恐机构、能源俱乐部等机构，使得上合组织的机制能力不断提升。而这些能力提升的背后，离不开上合组织一直倡导的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，以此为指导，各成员国遵循《上海合作组织宪章》《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》等规章制度，不断拓展和深化合作。

上合组织的不断发展也使得其地区与国际影响力不断增大。如今，上海组织已经成为欧亚大陆最重要的区域合作组织之一，形成了8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴的多层次的合作体系，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%，越来越成为国际社会不容忽视的力量，也越来越有能力成为国际体系的维护者、建设者和改革者。未来上合组织必将继续扩员升级，“上海精神”作为上合组织的理念基础也将继续坚持和发扬光大。

前行的道路并不平坦

虽然过去17年上合组织的发展取得了一系列成就，但未来前行的道路并不平坦。正如习近平主席指出，面对世界大发展大变革大调整的新形势，为更好推进人类文明进步事业，我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。

上合组织的发展目前还面临着政治、安全、经济等多方面的挑战。一是政治上“一超多强”的格局持续发展，但新旧力量之间的博弈趋向激烈。美欧国家作为现有国际秩序的既得利益者，对中俄印等发展中国家的权益改善百般阻扰。上合组织作为发展中国家之间的合作组织，需要加强抱团取暖，争取上合组织成员国利益的同时，也要为广大发展中国家的权益改善积极贡献。二是安全上的碎片化、信息化、网络化、不对称化持续加强，安全治理的难度显著增加。安全合作是上合组织过去持续发展的动力所在，也是上合组织未来发展的基础所在。上合组织成员国既需要和平解决彼此间的安全分歧，也需要在区域和全球安全治理中不断发挥作用。三是经济上贸易保护主义、逆全球化思潮有所增强，上合组织的发展不可避免地受到外部环境的影响，如何深挖成员国间的资源禀赋优势，发挥资源流通的积极效应，需要上合组织各成员国坚持互利共赢，不断促进共同发展。

美好未来需要共商共建共享

尽管前行的道路并非坦途，但机遇与挑战并存。未来上合组织能否取得更大的成就，离不开上合组织成员国彼此间的共同努力，一是需要凝聚共识；二是需要携手实干。

对于如何凝聚共识，习近平主席在讲话中提到了创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，共同、综合、合作、可持续的安全观，开放、融通、互利、共赢的合作观，平等、互鉴、对话、包容的文明观和共商共建共享的全球治理观五种观念。这五种观念既是中国自身不断探索的经验总结，也是中国力促国际和平与发展的肺腑之言。上合组织的发展显然不是中国的独行，而是与其他各国的并行，因而如何凝聚共识，凝聚人心至关重要。正所谓“人心齐、泰山移”，上合组织未来的发展面临着诸多艰难险阻，各成员国之间唯有齐心协力，才能攻坚克难，共同把握上合组织的未来命运。

在观念共识的基础上，上合组织各成员国还要携手实干。上合组织美好未来的蓝图已经绘制，但还需实干才能出成绩。无论是政治、安全、经济、人文哪个领域，此次上合峰会都就未来发展的具体举措达成了广泛的共识。知易行难，上合组织的未来需要各国落实各项共识，积沙成塔，在不断的务实合作中共创上合组织的未来，推动上合组织成为区域命运共同体构建的示范。

（作者：外交学院国际关系研究所副教授）