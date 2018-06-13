对这件事，习近平不止一次说要尽锐出战

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对脱贫攻坚工作作出重要指示强调，各级党委和政府要把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，明确责任、尽锐出战、狠抓实效。对于脱贫攻坚，总书记十分关心，今年以来无论是召开会议还是到地方考察，已经屡次提到。在今年的新年贺词中，谈到2020年脱贫任务时，总书记明确要求，全社会要行动起来，尽锐出战，精准施策，不断夺取新胜利。

脱贫攻坚，习近平总书记已经不止一次说要尽锐出战。这充分表明总书记对脱贫攻坚的高度重视和对困难群众的挂念和关怀。

△2012年12月29日至30日，习近平总书记在河北省阜平县看望慰问困难群众

心心念念脱贫攻坚

习近平总书记曾多次说过，困难群众是他最牵挂的人。2020年全面建成小康社会，历史性地解决中华民族千百年来的绝对贫困问题，让现行标准下的贫困人口同全国人民一道迈入小康社会，是必须完成的重大任务，也是一项对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。总书记在今年的新年贺词中还强调，“到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺。一诺千金。”

今年到2020年还剩下3年的时间，脱贫攻坚时间紧、任务重，而且脱贫攻坚越到后期难度越大。今年3月30日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，听取2017年省级党委和政府脱贫攻坚工作成效考核情况汇报。会议认为，当前，脱贫攻坚面临的任务和挑战还十分艰巨，存在的突出问题仍然不少：

一些地方贫困程度深、基础条件薄弱、公共服务不足，特殊困难群体脱贫难度大。 一些地方精准基础不扎实，政策措施不落实、不到位、不精准，资金使用管理不规范，形式主义、官僚主义、弄虚作假现象时有发生。

面对这样一项必须完成的任务，面对这么多问题和挑战，需要久久为功。行百里者半九十。正因如此，从新年贺词到两会下团审议，从政治局会议到中央财经委员会第一次会议，从考察海南到考察湖北，总书记心心念念脱贫攻坚工作，目的就是要督促各方真抓实干、埋头苦干，务必如期实现目标。

△在2018新年贺词中，习近平谈到脱贫攻坚时提出要尽锐出战

脱贫攻坚思路和方法已明确

脱贫需要实干，也需要讲究方法。尽管时间紧、任务重，总书记在近日的指示中还是提醒大家，贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，既不急躁蛮干，也不消极拖延。他同时明确，要深化东西部扶贫协作和党政机关定点扶贫，调动社会各界参与脱贫攻坚积极性，实现政府、市场、社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动。4月2日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第一次会议，会议就脱贫攻坚给出了较为清晰的思路和具体的做法：

要整合创新扶持政策，引导资源要素向深度贫困地区聚焦，精准施策，有效帮扶特殊贫困群体； 产业扶贫要在扶持贫困地区农产品产销对接上拿出管用措施； 易地搬迁扶贫要着力加强产业配套和就业安置； 就业扶贫要解决劳务组织化程度低的问题； 教育扶贫要突出提升义务教育质量； 健康扶贫要降低贫困人口就医负担。

严格按照现行扶贫标准 不降低不拔高

需要指出的是，习近平总书记在近日的指示中还强调，要坚持党中央确定的脱贫攻坚目标和扶贫标准，既不降低标准，也不吊高胃口，确保焦点不散、靶心不变。

既不降低标准，也不吊高胃口，作为一条原则，总书记也已经多次强调。4月2日召开的中央财经委员会第一次会议指出，要形成勤劳致富、脱贫光荣的良好导向。同时，打好精准脱贫攻坚战，要咬定总攻目标，严格坚持现行扶贫标准，不能擅自拔高标准，也不能降低标准。

今年两会期间，总书记在参加内蒙古代表团审议时明确提出，既要下决心消除绝对贫困，又不能把胃口吊得太高，使大家期望值太高，力不从心。小马拉大车，你拉不动，拉不动的结果是好心没办成好事。

△今年两会期间，习近平总书记参加内蒙古代表团审议

总书记的上述这些表述一方面是要打消少数贫困人口“等靠要”的思想，积极调动他们的积极性。另一方面，严格坚持现行扶贫标准也是从我国的国情出发，脱贫攻坚也不能脱离实际。

确保脱贫结果真实

根据国务院扶贫办的数据，截至2017年年底，我国剩余贫困人口在3000万左右。未来三年，现行标准下的贫困人口是否能够全部脱贫，这需要严格的考核。3月30日召开的政治局会议强调，实行最严格的考核评估制度是打赢脱贫攻坚战的重要保障。离脱贫攻坚目标实现期限越近，任务越艰巨，越要实行严格的考核评估。要用好考核结果，对好的给予表扬奖励，对差的约谈整改，对违纪违规的严肃查处。要结合脱贫攻坚进展和考核情况，改进完善考核评估机制，通过较真碰硬的考核，促进真抓实干，确保脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。

今年两会期间，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时表示，今年是脱贫攻坚作风建设年。要认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，加强扶贫资金管理，对挪用、贪污扶贫款项的行为严惩不贷。

在近日的指示中，总书记强调，各级党委和政府要以更加昂扬的精神状态、更加扎实的工作作风，团结带领广大干部群众坚定信心、顽强奋斗，万众一心夺取脱贫攻坚战全面胜利。

目标已经明确，思路也已清晰，现在要做的就是扎实落实习近平总书记的指示，尽锐出战。脱贫攻坚、尽锐出战，这不仅是兑现承诺，也是实现伟大复兴的前奏！

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监制/杨继红 主编/王兴栋 李伟

编辑/孙毛宁

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