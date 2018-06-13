财经|部分电动车丢补贴 车企自掏腰包补窟窿

新的新能源汽车补贴政策从昨天起正式实施

记者 林劲榆

晨报讯 在4个月过渡期结束后，新的新能源汽车补贴政策从昨天起正式实施，面对补贴减少，不少车商选择自我消化。根据新的补贴政策，续航里程长的新能源车型将享受到更高补贴，而续航150公里以下的新能源汽车将不再享有补贴。

今年春节前夕，财政部等四部门联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出了新能源汽车补贴的新方案，并且设立了2月11-6月11日为新政过渡期。新的方案细分了补贴里程区间，纯电动车续航150-300公里车型补贴分别下调约20%-50%不等，低于150公里续航的车型将不再享有补贴；续航里程300-400公里及400公里以上车型，补贴分别上调2%-14%不等。

过渡期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部、科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2016〕958号)对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。

“2月份时，我们就已经承诺补贴政策的变化不会影响荣威混合动力以及纯电动汽车的售价，补贴减少部分，企业会来承担，由于成本下降、规模化生产等，补贴退坡不会影响利润。”上汽荣威相关负责人称，今年以来荣威市场占有率提高，退坡影响已经被消化了。

在竞争激烈的新能源汽车市场上，几乎没有车商会把补贴退坡的压力转嫁给消费者，昨天，比亚迪、吉利、北汽等多家车商均表示，不会涨价，将自我消化补贴退坡影响。

对照新政的要求来看，补贴政策的变化将会对车企产生微妙的影响。在电动汽车领域，北汽和江淮的多款车型都将受到冲击。北汽EC、江淮IEV的多款车型由于其百公里电耗较高或电池能量密度较低，补贴将大幅减少、甚至无法获得任何补贴，补贴降幅在2万多到3万多。与此同时，也有一些车型可能获益，比如上汽荣威ERX5可以获得标准补贴的1.1倍，即4.95万元，较目前增加4500元、比亚迪的宋EV，续航为350km，新政下可以获得100%标准补贴，即4.5万元，较目前增加0.1万元。

天风证券有关分析人士表示，6月起，A级新能源车竞技时代来临，补贴政策全面向长续驶里程车型倾斜，一大批性能更好的新能源汽车将进入市场。（网站首页图：晨报资料图片）