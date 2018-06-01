深入学习贯彻习近平生态文明思想，上海市委中心组学习会专题听取这个辅导报告

来源：上观新闻 作者：谈燕

市委中心组6月12日下午举行学习会，听取生态环境部环境规划院院长王金南院士关于深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决打好污染防治攻坚战的专题辅导报告。市委书记李强指出，要深刻领会、准确把握习近平生态文明思想的丰富内涵和精髓要义，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，强化使命担当，强化思想自觉和行动自觉，紧盯目标、聚焦重点，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，坚决打赢打好污染防治攻坚战。

王金南的辅导报告，围绕深入学习贯彻习近平生态文明思想，结合翔实的数据、鲜活的案例，对我国生态环境保护取得的积极成效、面临的严峻形势以及打好污染防治攻坚战的总体目标、重点任务等作了全面解读，对上海加强生态环境保护提出建议。与会同志联系工作实际交流了学习体会。

李强指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，提出了一系列新理念新思想新战略。习近平生态文明思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，我们要系统学习、深刻把握。要深刻领会习近平生态文明思想的人民性、系统性、辩证性，把不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要作为根本出发点，加快改善生态环境质量，提供更多优质生态产品。要以系统思维领会把握推进生态文明建设的六项重要原则和构建生态文明五大体系的要求，统筹兼顾、整体施策、多措并举加以贯彻落实。要深刻认识绿水青山就是金山银山的重要发展理念，更好把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，在发展中保护、在保护中发展。

李强强调，要按照中央要求，结合上海实际，打赢打好污染防治这场具有战略意义的重大战役。聚焦蓝天保卫战，强化区域联防联控，加大对超标排放、移动污染源等突出问题的管控治理力度，做好首届中国国际进口博览会等重大活动环境质量保障工作。聚焦碧水保卫战，下大决心、加大力度推进水岸联动、治本治源，不断完善优化“河长制”。聚焦绿色发展方式和绿色生活方式，持续加强产业、能源、运输和农业投入等领域的结构调整，大力推进生活垃圾综合治理，全市上下一起努力把共同家园建设得更加美好。

（题图来源：陈正宝 摄）