这项全国赛事是上海筹办第46届世界技能大赛的全面演练，李强宣布大赛开幕

来源：上观新闻 作者：谈燕

2018年中国技能大赛—第45届世界技能大赛全国选拔赛开幕式，6月12日晚上在国家会展中心虹馆举行。上海市委书记李强宣布大赛开幕。人力资源和社会保障部部长张纪南，上海市委副书记、市长应勇，世界技能组织主席西蒙·巴特利分别致辞。

张纪南在致辞中指出，党中央、国务院高度重视技能人才队伍建设工作。广泛组织开展职业技能竞赛，是加强技能人才培养选拔、促进优秀技能人才脱颖而出的重要途径。这次全国选拔赛，是到目前为止我国按照世赛理念和规则举办的规模最大、项目最全、标准最高、选手最多、参与度最广的技能赛事。希望全体参赛选手努力拼搏，奋勇争先，赛出风格，赛出水平，充分展示技能风采，共同提升技能水平。

应勇在致辞时说，举办2018年中国技能大赛，是备战第45届世界技能大赛的一项重要举措，也是上海筹办2021年第46届世界技能大赛的一次全面演练，我们将全力以赴办好本次大赛。期待通过本次大赛，让崇尚技能的社会氛围更加浓厚，让精益求精的工匠精神更加深入人心，为上海建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市打下坚实技能人才基础。

西蒙·巴特利在致辞时说，全世界的每一个人都需要技能，这样才能让我们的社会实现和平与繁荣，拥有灿烂的明天。他祝愿参赛选手取得优异成绩。

人力资源和社会保障部副部长汤涛，上海市委常委、市委秘书长诸葛宇杰等出席开幕式。

开幕式上，裁判员余继宏、参赛选手黄新怡作为裁判员和选手代表宣誓。本次大赛开幕式以“匠心筑梦”为主题，开幕表演精彩纷呈。歌舞《职业新节奏》展现了青年学子践行“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代精神。对话节目《传承》讲述了宝钢退休老技师孔利明、大国工匠徐立平、第43届世界技能大赛冠军张志坤以及8岁的小小发明家杨牧歌等四代技能人才的精彩故事。在航天英雄杨利伟的见证下，来自全国不同省市的10位大国工匠与他们培养的青年技能人才，在现场举行了庄严的匠心传承仪式。在第44届世界技能大赛金牌选手参与的合唱《不忘初心》中，开幕式圆满结束。

本次大赛上海赛区比赛共设汽车技术、木工、机电一体化、网络系统管理、时装技术、健康和社会照护等34个比赛项目，覆盖世界技能大赛全部6大领域。来自全国46个代表队、约900名选手参加上海赛区比赛。

（网站首页图：陈正宝 摄）