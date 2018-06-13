李强会见世界技能组织主席：高质量、高水平办好第46届世界技能大赛

来源：上观新闻 作者：谈燕

上海市委书记李强6月12日晚上会见了世界技能组织主席西蒙·巴特利一行。

李强对世界技能组织为促进世界职业技能事业发展作出的贡献表示赞赏。他说，当前，上海正在加快建设“五个中心”、卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，技能人才尤其是“上海工匠”是上海发展先进制造业和现代服务业的骨干力量，我们比以往任何时候都更渴望技能人才队伍的不断壮大、职业技能事业的蓬勃发展。去年，上海成功申办2021年第46届世界技能大赛，目前各项筹办工作正在紧锣密鼓开展之中。我们将全力以赴，在人力资源和社会保障部的支持下，高质量、高水平地办好一届精彩圆满的世界技能大赛。希望世界技能组织一如既往支持上海职业技能事业的发展，帮助支持上海筹办好第46届世界技能大赛。

西蒙·巴特利说，每次来到上海都能更加深切地感受到这座城市对推动职业技能事业发展的热情与努力。非常愿意为上海成功举办第46届世界技能大赛提供更大支持，共同努力为年轻一代留下宝贵财富，促进国际职业技能事业不断迈向前进。

人力资源和社会保障部副部长汤涛，上海市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。

（网站首页图：陈正宝 摄）