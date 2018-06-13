习近平的“蓝色信念”

央视网消息：“建设海洋强国，我一直有这样一个信念。”6月12日，习近平在山东考察，首站便来到青岛海洋科学与技术试点国家实验室，了解实验室研究重大前沿科学问题、系统布局和自主研发海洋高端装备、推进海洋军民融合等情况。

2018年6月12日，习近平在青岛海洋科学与技术试点国家实验室考察。 来源：中国政府网

海兴则国强民富，海衰则国弱民穷。建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

21世纪，人类进入大规模开发利用海洋的时期。海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，习近平始终关注海洋经济发展。在此次考察中他强调：“发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。”

高瞻远瞩 率先提出发展海洋经济

“福州的优势在于江海，福州的出路在于江海，福州的希望在于江海，福州的发展也在于江海。”

早在主政福建期间，习近平就率先提出发展海洋经济——建设“海上福州”战略。

1994年5月26日，福州市委、市政府在平潭县召开建设“海上福州”研讨会。会上，习近平系统阐述了对发展海洋经济的深刻认识：“这是经济发展的必然趋势，也是培育经济新生长点的重要途径。”

曾参加此次会议的时任平潭县委书记刘嘉静说：“当时发展海洋经济是个新命题，对海洋进行立体式的、全方位的综合性开发，习近平的这些发展思路让我们耳目一新，大家茅塞顿开。”

上世纪90年代初，习近平（时任福州市委书记）在平潭调研。 来源：福州日报

1994年6月12日，福州市委、市政府出台《关于建设“海上福州”的意见》。由此，福州在我国沿海城市中最早发出“向海进军”的宣言。

二十多年来，风起帆扬，收获满满。截至2015年，福州市地区生产总值达5618亿元，海洋经济增加值占全市GDP的比重达20.88%；全市海洋经济总产值占全省比重近30%，位居全国前列。

2016年，福州市出台《对接国家战略建设海上福州工作方案》。《方案》提出在3年内集中实施十大重点任务和一批重点海洋经济项目，确保到2020年全市海洋经济总产值达7000亿元；到2025年，全市海洋经济总产值超过1万亿元，海洋经济增加值占全市GDP的三分之一。

开拓进取 迈步海洋强省

“发展海洋经济是一项功在当代、利在千秋的大事业。”

在浙江工作期间，习近平13次来到舟山，足迹遍布大小岛屿。从2003年到2007年，他每年都会到舟山就海洋经济主题进行调研。

2003年1月，习近平第一次到舟山时说：“发展海洋经济，是我长期致力和探求的一件事。浙江是海洋大省，舟山是海洋大市。经过多年的努力，浙江在发展海洋经济方面取得了很好的成效。做好海洋经济这篇大文章，是长远的战略任务，我们要加强调查研究，从实际出发，一如既往地抓下去。”

以舟山为起点，习近平用四个多月先后调研了18个沿海县（市、区），并在2003年8月18日主持召开全省海洋经济工作会议，正式拉开了浙江加快建设海洋经济强省的序幕。

2005年12月，习近平在舟山调研时强调，浙江在建设海洋经济强省中要“打头阵”。

经过大量调研论证，《关于建设海洋经济强省的若干意见》《浙江海洋经济强省建设规划纲要》等文件先后出台。此后，浙江省海洋经济以年均19.3%的增长率快速发展。2005年，海洋经济总产值占浙江全省GDP的比重上升到8%。

舟山风光。 来源：舟山日报

大海应无恙，当惊舟山殊。

海洋不仅是舟山而且也是浙江的希望所在、潜力所在、优势所在。2017年浙江省海洋经济取得阶段性成果，实现海洋生产总值约7600亿元，增长12.6%。宁波舟山港成为全球首个年货物吞吐量突破10亿吨的大港。

由大海注入的强劲动力，推动着浙江全省整个经济社会的发展。舟山和浙江迈进探索蓝海的新征程，习近平点燃的“蓝色希望”促进海洋经济迅猛发展。

立足全局 建设海洋强国

“要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，推动我国海洋强国建设不断取得新成就。”

海洋是经济的“蓝色动脉”。

到中央工作后，特别是党的十八大以来，习近平提出要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋。

2013年7月30日，十八届中共中央政治局就建设海洋强国进行集体学习。习近平指出，我们要着眼于中国特色社会主义事业发展全局，统筹国内国际两个大局，坚持陆海统筹，坚持走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，通过和平、发展、合作、共赢方式，扎实推进海洋强国建设。

2015年10月，党的十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出拓展“蓝色经济空间”：坚持陆海统筹，壮大海洋经济，科学开发海洋资源，保护海洋生态环境，维护我国海洋权益，建设海洋强国。

党的十九大报告中，更是明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”。为发展海洋强国再一次吹响号角。

依海而兴，向海图强。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从实现中华民族伟大复兴的高度出发，着力推进海洋强国建设，出台了一系列重大政策，推出了一系列重大举措，推动我国海洋事业发展取得举世瞩目的成就。

——海洋经济方面，渔业、造船、海运、滨海旅游、海底资源勘探开发蓬勃发展，海洋经济持续稳步增长。2016年，我国海洋生产总值突破7万亿元。

——海洋生态方面，深化海洋生态文明体制机制改革，将生态管海贯穿于海洋工作全过程。蓝色海湾、生态岛礁等大工程统筹实施，海洋生态环境治理成效显著。

“蛟龙号”载人深潜器。来源：新华网

——海洋科技方面，“蛟龙号”达到世界应用型载人潜水器最高水平；亚洲最大绞吸挖泥船“天鲲号”下水；首次海域天然气水合物试采成功；“深海勇士”号4500米载人潜水器完成研制并交付用户……

——海洋权益方面，通过加强对话磋商、深化互利合作、灵活运用规则，开展法律维权等手段，我国妥善应对和化解周边各种海上风险和复杂局势，为国家经济社会发展赢得和平稳定环境。

潮平两岸阔，风正一帆悬。蓝图绘就，征程再启。扬波大海，走向深蓝。新时代，让我们推动海洋强国建设，向着伟大复兴的中国梦不断前行。（文/余晓玲）