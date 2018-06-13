习近平五点建议开启上合新征程

来源：央视网

6月9日至10日，上海合作组织成员国、观察员国领导人以及有关国际和地区组织负责人齐聚美丽的黄海之滨，共同描绘上海合作组织进入历史新阶段的发展蓝图，并就重大国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。在主持大范围会谈并发表讲话时，习近平分析了当前世界大发展大变革大调整的新形势，提出了弘扬“上海精神”的五大新观念，并对上合组织发展提出了五点建议。央视网特进行梳理，以飨读者。

6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。 新华社记者李学仁摄

正确认识和把握世界大势

今天，上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20％和40％。上海合作组织拥有4个观察员国、6个对话伙伴，并同联合国等国际和地区组织建立了广泛的合作关系，国际影响力不断提升，已经成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。

“面对世界大发展大变革大调整的新形势，为更好推进人类文明进步事业，我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。”习近平主席在讲话中发出响亮的“中国声音”：

新观念弘扬“上海精神”

上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。

“当前，世界发展既充满希望，也面临挑战，我们的未来无比光明，但前方的道路不会平坦。”习近平主席在讲话中用五个“观”，阐明进一步弘扬“上海精神”，破解时代难题，化解风险挑战之道：

这五大观念，构成一个相互联系、相辅相成、相得益彰的统一整体，不仅展现出“上海精神”的与时俱进，也契合了构建新型国际关系、构建人类命运共同体的本质要求。

五点建议开启上合新征程

理念蕴含智慧，行动见证担当。往实处落，上合组织合作才能根深叶茂、生生不息。

“‘上海精神’是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园。我们要继续在‘上海精神’指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”为此，习近平主席提出以下建议：

（整理/祝新宇）