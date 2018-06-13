习近平主席的“上合青岛时间”

新华社
6月9日至10日
国家主席习近平
在中国青岛主持
上海合作组织成员国元首理事会
第十八次会议
这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 殷刚 摄
短短两天时间，
20余场正式活动，
峰会达成广泛共识、
取得丰硕成果，
引领上海合作组织迈上新起点。
这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。 新华社记者 谢环驰 摄
面对世界百年未有之大变局，
习近平主席立足欧亚、放眼全球，
同与会各方论“上海精神”、提中国方案、
谋地区合作、绘发展蓝图，
尽显世界级领导人的自信从容与责任担当。
这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。 新华社记者 邢广利 摄
这是习近平主席
作为中国国家元首
首次主持上合组织峰会。
阔别6年，
上合组织再次回到诞生地，
国际社会热切期待，
进入新时代的中国为上合组织注入新动力。
这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 徐昱 摄
国际会议中心黄河厅，
习近平主席在小范围会谈发表讲话，
为上合组织发展明确路径。
这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 李紫恒 摄
国际会议中心泰山厅，
习近平主席主持大范围会谈。
成员国领导人、常设机构负责人、
观察员国领导人及联合国等国际组织负责人，
围坐一起，
共同描绘合作发展的新蓝图。
习近平主席登高望远，
把握时代潮流，
提出中国方案。
这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 殷刚 摄
海之情，合之韵。
从青岛再出发，
中国同上合组织各国携手，
与世界各国同行，
必将迈向更加美好的明天！
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来源：新华社
监制：葛素表、周年钧
编辑：陈子夏、鲁豫