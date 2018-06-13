习近平主席的“上合青岛时间”

新华社

6月9日至10日

国家主席习近平

在中国青岛主持

上海合作组织成员国元首理事会

第十八次会议

这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 殷刚 摄

短短两天时间，

20余场正式活动，

峰会达成广泛共识、

取得丰硕成果，

引领上海合作组织迈上新起点。

这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。 新华社记者 谢环驰 摄

面对世界百年未有之大变局，

习近平主席立足欧亚、放眼全球，

同与会各方论“上海精神”、提中国方案、

谋地区合作、绘发展蓝图，

尽显世界级领导人的自信从容与责任担当。

这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。 新华社记者 邢广利 摄

这是习近平主席

作为中国国家元首

首次主持上合组织峰会。

阔别6年，

上合组织再次回到诞生地，

国际社会热切期待，

进入新时代的中国为上合组织注入新动力。

这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 徐昱 摄

国际会议中心黄河厅，

习近平主席在小范围会谈发表讲话，

为上合组织发展明确路径。

这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 李紫恒 摄

国际会议中心泰山厅，

习近平主席主持大范围会谈。

成员国领导人、常设机构负责人、

观察员国领导人及联合国等国际组织负责人，

围坐一起，

共同描绘合作发展的新蓝图。

习近平主席登高望远，

把握时代潮流，

提出中国方案。

这是青岛举行的《有朋自远方来》灯光焰火艺术表演（6月9日摄）。新华社记者 殷刚 摄

海之情，合之韵。

从青岛再出发，

中国同上合组织各国携手，

与世界各国同行，

必将迈向更加美好的明天！

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来源：新华社

监制：葛素表、周年钧

编辑：陈子夏、鲁豫

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