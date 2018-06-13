习近平为何说上合组织是新型国际关系的典范？

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6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。习近平在会上指出：“上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。”习近平主席为何这样说？请随“学习中国”小编一起学习。 2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。 一、相互尊重 相互尊重是构建新型国际关系的前提。“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”相互尊重要求尊重各国人民自主选择发展道路的权利，承认国际社会的互为建构性，承认良性互动的国际价值，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱。上合组织成员国相互尊重，遵循“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，经受住国际风云变幻的严峻考验，不断加强政治、安全、经济、人文等领域合作，成为当代国际关系体系中极具影响力的参与者。上合成员国主张恪守《联合国宪章》宗旨和原则，特别是关于平等、国家主权、不干涉内政、相互尊重领土完整、边界不可侵犯、不侵略他国、和平解决争端、不使用武力或以武力相威胁等原则。习近平指出：“上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行‘上海精神’，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。” 2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。这是会前，习近平同与会各方在迎宾厅集体合影。 二、公平正义 公平正义是构建新型国际关系的准则。“大道之行也，天下为公。”习近平指出：“尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。”当前，经济全球化、区域一体化快速发展，不同国家和地区结成了你中有我、我中有你、一荣俱荣、一损俱损的关系。这就决定了我们在处理国际关系时必须摒弃过时的零和思维，不能只追求你少我多、损人利己，更不能搞你输我赢、一家通吃。上合组织在睦邻、友好、合作、相互尊重成员国文化文明多样性和社会价值观、开展信任对话和建设性伙伴关系的基础上树立了密切和富有成效的合作典范，致力于以平等、共同、综合、合作、可持续安全为基础构建更加公正、平衡的国际秩序，根据国际法准则和原则维护所有国家和每个国家的利益。习近平指出：“我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。” 2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。 三、合作共赢 合作共赢是构建新型国际关系的目标。“合则强，孤则弱。”尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。习近平指出：“我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。”上合成员国支持完善全球经济治理体系，发展经贸和投资合作。作为上合组织中最大的经济体，中国为上合组织发展注入强大动力。2013年至2017年，中国从上合成员国进口商品超过3400亿美元，中国企业对上合成员国直接投资累计近150亿美元。青岛峰会上,习近平强调：“我们要促进发展战略对接，本着共商共建共享原则，推进‘一带一路’建设，加快地区贸易便利化进程，加紧落实国际道路运输便利化协定等合作文件。”新型国际关系的最终目标是构建人类命运共同体。习近平倡导的人类命运共同体，超越近代以来“国强必霸”、靠战争和掠夺推进现代化的陈旧逻辑，开辟了人类实现现代化的新道路，拓展了发展中国家走向现代化的新途径。“确立人类命运共同体的共同理念”被写入青岛宣言，成为上合组织8国最重要的政治共识和努力目标。 17年来，上合组织成员国的前途命运紧紧联系在一起，风雨同舟，荣辱与共，结成了命运攸关的整体。习近平指出：“我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。” （本文来源：学习中国）
6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。习近平在会上指出：“上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。”习近平主席为何这样说？请随“学习中国”小编一起学习。
2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。
一、相互尊重
相互尊重是构建新型国际关系的前提。“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”相互尊重要求尊重各国人民自主选择发展道路的权利，承认国际社会的互为建构性，承认良性互动的国际价值，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱。上合组织成员国相互尊重，遵循“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”，经受住国际风云变幻的严峻考验，不断加强政治、安全、经济、人文等领域合作，成为当代国际关系体系中极具影响力的参与者。上合成员国主张恪守《联合国宪章》宗旨和原则，特别是关于平等、国家主权、不干涉内政、相互尊重领土完整、边界不可侵犯、不侵略他国、和平解决争端、不使用武力或以武力相威胁等原则。习近平指出：“上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行‘上海精神’，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。”
2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。这是会前，习近平同与会各方在迎宾厅集体合影。
二、公平正义
公平正义是构建新型国际关系的准则。“大道之行也，天下为公。”习近平指出：“尽管当今世界霸权主义和强权政治依然存在，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的呼声不容忽视，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流。”当前，经济全球化、区域一体化快速发展，不同国家和地区结成了你中有我、我中有你、一荣俱荣、一损俱损的关系。这就决定了我们在处理国际关系时必须摒弃过时的零和思维，不能只追求你少我多、损人利己，更不能搞你输我赢、一家通吃。上合组织在睦邻、友好、合作、相互尊重成员国文化文明多样性和社会价值观、开展信任对话和建设性伙伴关系的基础上树立了密切和富有成效的合作典范，致力于以平等、共同、综合、合作、可持续安全为基础构建更加公正、平衡的国际秩序，根据国际法准则和原则维护所有国家和每个国家的利益。习近平指出：“我们要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维、集团对抗，反对以牺牲别国安全换取自身绝对安全的做法，实现普遍安全。”
2018年6月10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行。国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。
三、合作共赢
合作共赢是构建新型国际关系的目标。“合则强，孤则弱。”尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。习近平指出：“我们要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，维护世界贸易组织规则，支持多边贸易体制，构建开放型世界经济。”上合成员国支持完善全球经济治理体系，发展经贸和投资合作。作为上合组织中最大的经济体，中国为上合组织发展注入强大动力。2013年至2017年，中国从上合成员国进口商品超过3400亿美元，中国企业对上合成员国直接投资累计近150亿美元。青岛峰会上,习近平强调：“我们要促进发展战略对接，本着共商共建共享原则，推进‘一带一路’建设，加快地区贸易便利化进程，加紧落实国际道路运输便利化协定等合作文件。”新型国际关系的最终目标是构建人类命运共同体。习近平倡导的人类命运共同体，超越近代以来“国强必霸”、靠战争和掠夺推进现代化的陈旧逻辑，开辟了人类实现现代化的新道路，拓展了发展中国家走向现代化的新途径。“确立人类命运共同体的共同理念”被写入青岛宣言，成为上合组织8国最重要的政治共识和努力目标。
17年来，上合组织成员国的前途命运紧紧联系在一起，风雨同舟，荣辱与共，结成了命运攸关的整体。习近平指出：“我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手建设人类命运共同体。”
（本文来源：学习中国）