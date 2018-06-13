专为年轻消费者量身定做-广汽三菱SUV公布霸气中文名“奕歌”

6月6日，2018重庆国际汽车工业展在重庆国际中心盛大开幕。本次参展的重量级车企之一——广汽三菱公布了三菱汽车的全球战略车型Eclipse Cross中文名“奕歌”，也携欧蓝德、劲炫、帕杰罗、祺智全车系高调亮相，不仅展现了企业“激活”的品牌主张、积极向上的企业活力，也让“奕歌”这款年轻化、智能化的车型正式进入上市倒计时，有望成为广汽三菱继欧蓝德后的又一爆款车型。

年轻态、自信体，“奕歌”引领广汽三菱品牌全面焕新

“奕歌，‘奕’，代表光明、新生。‘歌’，是对生活的表达。奕歌，寓意“人生如奕，纵情高歌。”重庆车展现场，广汽三菱执行副总经理张跃赛先生发布了Eclipse Cross 的中文名释义，表达对消费者的美好祝愿。

车如其名，奕歌自春季发布以来，关注度就呈现一路昂扬向上的势头，成为年轻消费者大力追捧的车型之一。作为一款专为年轻消费者量身定做的全新SUV，奕歌完美呈现了“激活”的品牌主张。这与“85后”、“90后”等新生力量追求打破、不断超越的生活理念不谋而合，传递出品牌自信、乐观和向上的生活态度。

凭借极具个性的前瞻造型设计和主流适用的专业级硬实力，奕歌也吸引了众多达人、消费新秀为其站台。活动现场，拥有庞大年轻粉丝的运动达人Jessie兴奋评价：“奕歌是一款非常年轻动感的车，它全新的造型设计、倡导的价值主张和我个人的价值观非常契合，希望有更多追求全新汽车生活方式的年轻人能够喜欢”。

自信源于实力，“奕歌”实力演绎别具一格

在这个汽车也看脸的时代，高颜值是奕歌给人的第一印象，也是奕歌的核心竞争力之一。凭借抢眼外观和独特气质，奕歌早在今年4月已将美国芝加哥优良设计大奖收入囊中。据了解，奕歌由日本顶级设计大师国本恒博领衔设计，在外观、内饰、色彩、配置等方面都极力契合其“无限动感，无限挑战”的设计理念，营造出更加高辨识度的外观。

前脸部分，奕歌采用了三菱汽车最新家族式“Dynamic shield”设计语言，同色的保险杠与大面积镀络格栅相得益彰，提升了整车立体感和视觉冲击力。同时，和欧蓝德师出同门的远近光一体LED大灯设计，也令大灯轮廓犹如刀锋般犀利，风格更加年轻化。俯冲式腰线及外轮廓造型、车身多处耐人寻味的线条棱角设计，以及从前门底部延伸至后轮眉的曲线条，无不在提醒着人们这辆车的个性和活力。

作为三菱汽车新百年首款全球战略车型的奕歌，随着在重庆车展首发中文名，其国产化的序幕正式拉开，消费者的期待也再度被点燃。广汽三菱也通过激活品牌主张，彰显了其青春蓬勃、昂然向上的车企态度，相信奕歌的出现将为品牌注入更多的活力基因，满足市场更多消费者的期待。

（刘淑清）