全球首试宾利全新Continental GT

在全新一代Continental GT 亮相之初，车迷们都为它的外观设计赞叹不已，流畅的线条构成了充满力量感的车身，水晶大灯和各种充满细节的奢华设计也让人惊艳，内饰设计同样也是充满了亮点，三屏翻转充满了新世代的想象力，极致做工和材质又让传统格调得到了升华……

Continental GT 虽然是台两门车，但依然阻止不了它成为一台大车的脚步；W12发动机动力表现好，但重量对于一台性能车来说却是一大劣势，再加上前置布局，Continental GT车型先天给人的感受就是又大又重。工程师们肯定也会意识到这个问题，他们竭尽所能让全新一代Continental GT在操控性能上有了脱胎换骨的表现，在意大利狭窄而又蜿蜒曲折的山路上，548甚至有了精准的驾驶感受评价，你会忘了这台车的长宽高和重量，用填满整条车道的方式来攻克连续弯道，这种征服感是那些小家伙们所给不到的。

现在市面上能买到的12缸发动机是越来越少了，全新一代Con-tinental GT的6.0L W12发动机经过重新设计和调校后最大功率提升7.5%达到635匹马力，最大扭矩提升25%达到900牛米，搭配全新8速双离合变速器和全新双质量飞轮后0-100km/h比老款快了0.8s 达到3.7s，最高车速为333km/h。

（邬思蓓）