倾力之作　创变格局-全新英菲尼迪QX50正式上市

6月10日，豪华汽车品牌英菲尼迪旗下全新中型豪华 SUV QX50在上海耀目上市。全新英菲尼迪QX50提供2款两驱及4款四驱共6款车型，建议零售价为：33.98万元-48.98万元。

作为2018年英菲尼迪倾力推出的重磅战略车型，全新QX50凭借科技创新力、设计想象力与豪华匠心力三力齐发，搭载全球首款量产可变压缩比涡轮增压发动机VC-Turbo、包含12项领先技术的ADAS智能驾驶辅助系统及10大创新科技，成就这个时代最好的豪华中级SUV。

全新QX50强调“设计为先”理念，在设计语言及制造工艺上打破传统中型豪华SUV的设计定势，以犀利线条打造极富动感的外观设计与极具前瞻性的风尚美感。

全新QX50作为重磅战略车型，搭载了时代最好的2.0T涡轮增压发动机、时代最前沿的智能驾驶辅助系统及十大创新科技，突破技术极限，赋予豪华中级SUV激情澎湃的驾控体验。

发布会上，英菲尼迪正式发布全球品牌主张“Empower The Drive”的中文表达——“尽释潜能”。这一中文表达一方面阐释英菲尼迪品牌不断突破设计与技术边界，为全球用户提供更具价值的产品；另一方面意在赋能勇于进取的挑战者，在驾驶和人生的道路上成就更好的自己。

（纳格）