汉腾汽车轿车资质正式获批-首款轿车将于年内上市

2018年6月6日，国家工信部网站正式发布“中华人民共和国工业和信息化部公告(2018年第30号)”，将《道路机动车辆生产企业及产品》(第308批)予以公告。即日起，汉腾汽车有限公司正式获批轿车生产资质。

汉腾汽车自成立以来就确立了“高起点、双驱动”的品牌定位，将先进的技术和理念与自身优势完美结合，现已拥有完全自主知识产权的整车研发、生产、制造能力，努力成为中国汽车行业的后来居上者。传统动力汽车与新能源汽车双驱动布局，研发、供应链、市场、人才多领域整合国内外优质资源，全面发展。

在2018年北京车展上，汉腾汽车正式为大家带来了旗下首款轿车产品——汉腾纯电动轿车。汉腾纯电动轿车是汉腾汽车针对新能源市场，秉承精致、时尚、动感、科技、智能、人性化的造车理念，精心打造的首款纯电动轿车，定位于纯电动“国民”轿车，其最大续航里程设计目标将超过400公里，领先同级车型，完全满足消费者日常用车需求。汉腾纯电动轿车计划于今年年内正式上市。

此次汉腾汽车正式获批轿车生产资质，意味着汉腾汽车将正式进入轿车领域，在新建轿车项目审批趋紧的背景下，汉腾汽车的产品线将得到有效扩充，实现SUV、MPV 及轿车的全产品线，“造国人喜爱的好车”的品牌使命将进一步落地，打造更加贴近消费者需求的高品质好车。

（刘淑清）