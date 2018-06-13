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深兰开辟人工智能新领域 芭堤雅商用车登陆市场

　　人工智能被称作是通往未来的桥梁。6月6日，深兰科技（上海）有限公司于上海召开了以“未来，召之即来”为主题的新品发布会活动，打响了人工智能服务全民的第一枪。此次发布的芭堤雅自动驾驶功能性商用车车体长、空间大，专为移动零售和移动服务打造；纯电驱动，时速最高能达到90Km/h，一次充电可达到160Km的续航里程，绿色环保。
　　据了解，市场指导价40万以内的芭堤雅，商家只需以250-300元一天的租金便可使用，投资回报率秒杀开店成本，而且做到了客户在哪里店就开到哪里。长宁区九华集团已和深兰科技共同成立人工智能“移动零售”企业，人工智能物联网，服务民生，将在长宁区200个社区乃至整个上海推出“叫店”服务，居民不出社区，就能买到自己需要的蔬菜、生鲜、水果等等。
　　(老铁)

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