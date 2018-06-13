晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市再次探底回升，沪市创一年内新低，盘中白酒、家电、保险等板块走势较强，乙醇概念股大涨，午后，股指表现有一定回抽力度。贵州茅台创历史新高，最后沪市以3079点报收，上涨0.89%；创业板重新回到1700点之上，大涨1.43%。

看好科技创新股

去年以来，科技类股票席卷全球权益市场，成为全球最拥挤的交易。即便是在全球市场波动率显著加大的今年，科技股的魅力依旧未褪色。二级市场上，A股投资者对于成长类个股尤其是新经济类企业的追捧同样非常热情。

在CDR规则中圈定的七大行业，包括互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等行业，都是未来行情演变的重点。

乳品企业发展新机会

日前，国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，全面部署加快奶业振兴，保障乳品质量安全。

机构认为：奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。二孩政策全面放开，生育率回升带动婴幼儿奶粉需求回暖；注册制实施为优质国产奶粉腾出市场空间；国务院推出振兴奶业措施，提出3年内显著提升国产奶粉实力，有助于乳业和乳企发展。多重影响下飞鹤、贝因美等国产品牌均会受益。

控制仓位静待转机

本周是多头比较艰难的一周，众多焦点事件集中在本周：不但“独角兽”企业吸金加剧，中国国家统计局也将公布5月份一系列经济数据；美联储也要公布最新利率决议，外界预期本月美联储加息基本无悬念；欧洲央行也将于北京时间周四晚间公布最新利率决议，外界预期欧洲央行本次会议可能讨论何时退出量化宽松政策；同时俄罗斯世界杯也将在本周拉开大幕，所以大盘表现出一定的不稳定形态并不出人意料，倒是多头死守3000点的决心令人印象深刻。

技术上，昨日大盘虽又创今年新低，但还在复合底部构造里，市场也没有恐慌性抛盘出现，分时指标正在“反复磨底”中慢慢迎来转机。