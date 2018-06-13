风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

虽然独角兽+CDR概念股受到市场高度关注，投资者也可继续关注小米、阿里、百度等概念股回调后的低吸机会，但是不可否认，独角兽+CDR也引起了市场巨大的震动。

“人们之所以对独角兽+CDR 有看法，主要还是基于一个事实：一些互联网‘独角兽’企业已经过了快速成长期，其业绩增速与线下实体企业接近，投资者从中想分享‘独角兽’成长红利的空间十分有限。”高智说。积极支持创新型企业发行上市融资的初衷没有错。但也应该考虑到市场的实际承接能力。去年以来，共有246家战略新兴产业企业实现IPO，占新上市企业家数的50%，融资金额1157亿元、占比41%，覆盖新一代信息技术、高端装备制造、新能源、生物医药等关键领域。

“不少被我们看成香饽饽的高估值的‘独角兽’并不拥有强大的盈利能力，其发展空间也并不一定超过A股中现有的蓝筹企业。过去一年在美上市的中概股，21家科技公司中有三分之二的股价已经跌破发行价。”华风道。看到股指连连杀跌，他觉得管理层有必要好好规划“独角兽”的回归之路。腾讯、小米、富士康等公司，他们早已不是20年前初创型的科技公司，腾讯刚上市时市值只有几十亿元，现在却达4万亿了。

“事实上，‘独角兽’公司不但在美国市场没啥风光，在港股市场同样表现不佳，也是频频破发，不少公司市值已经腰斩。比如号称‘中国互联网医疗第一股’，今年5月在港股上市的平安好医生，除了发行当天勉强打平，之后便一路破发；号称‘科技保险第一股’的众安在线上市以来市值缩水近一半；背靠腾讯的在线阅读平台阅文集团市值现在蒸发近四成；国内最大的互联网汽车交易平台易鑫，股价跌了一半。而借重组回归A股的360公司，股价也从最高66元跌了近一半； 华大基因的股价从去年11月到现在，股价也被腰斩。360、华大基因、药明康德目前动态市盈率都超过百倍，也就是说在每股盈利不变的情况下，投资者需要100多年才能拿回本钱。”高智说。他认为，现在面对“独角兽”企业，管理层和投资者都需要冷静。

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