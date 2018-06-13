互金专项整治办-“现金贷”冒出四类新违规

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

备受关注的现金贷市场监管还在步步收紧。近日，一份互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（以下简称“互金专项整治办”）下发的《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》传出，互金专项整治办指出了四类新出现的现金贷违规情况，消费者也要对这四类违规行为多加小心。

据了解，互金专项整治办5月底下发《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》，其中有一个附件《现金贷花样不断翻新“偷天换日”逃避监管》点名了新出现的四类违规情况：

其一，手机回租形式放贷。如乐回租平台，先以评估价格（即借款金额）回收用户手机，然后将手机回租给用户，并与客户约定租用期限（即借款期限）和到期回购价格（即还款金额）回购价格高于回收价格部分以及相关“评估费”“服务费”即借款利息。

其二，贷款过程中搭售其他商品，变相抬高利率。部分平台强行要求贷款客户办理会员卡、高价购买商品等，变相抬高利率。如“M09信用钱包”会员卡价格199元，有效期7天，如用户借款2000元，14天需还款2028元，名义年化率36％；如算上购卡成本，实际年化率高达291.9％。

其三，故意导致借款人逾期，收取高额逾期费用。相关平台未自动扣划借款，借款人主动将钱打给平台还款失败。贷款逾期后，平合恢复正常，电话通知其逾期，收取很高的逾期费用。

其四，通过虚假购物再转卖发放贷款。如51闪电购等平合引入虚假购物场景，用户下单购买商品，但无需支付货款，直接申请退款或转卖变现，转卖成功后即可获得资金； 平台赚取延迟付款费和转卖撮合费用。

据《中国经营报》报道，目前这份文件已经下达地方各部门。6月4日，北京市互联网金融行业协会发布《关于变相收取砍头息的风险提示函》，该文件中提及的出售会员卡、会员服务等形式即是上述《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》点名的四类情况之一。

据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《中国现金贷发展报告》显示，截至2017年11月19日，中国正常运营的现金贷企业有2693家。