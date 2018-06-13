互金专委会-信用卡代偿风险显现

晨报记者 刘志飞

近日，国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“互金专委会”)公告称,其技术平台监测到目前有140余家代还平台,并发现不少“信用卡代还”和互联网金融相结合的业务模式,这类业务主要有“套现贷”、信用卡套现、平台代偿三种模式，前两者都存在信用卡套现行为，后者的本质是平台代偿。

具体而言，“套现贷”模式是指用户在使用前需设置还款期限、还款次数、还款金额等信息，并预先在信用卡中存入部分现金，代偿平台就会按照用户设置进行刷卡-返现循环操作设置，套取用户消费金额，并用于支付本期信用卡账单，将本期账单过渡到下个月。平台在此过程中收取一定的手续费，一般为账单金额的0.8%-1%。

信用卡套现模式更为普遍。比如，用户有多张信用卡，利用信用卡刷卡消费存在免息期的漏洞，循环刷多张卡来维持免息借款。具体来说，用户通过在平台刷取信用卡B，平台收取手续费后将刷卡金返还用户，用户可用信用卡B中的资金来偿还信用卡A。

在国家互金专家委的公告中，信用卡代偿业务被列入潜在风险提示中。在平台代偿模式下，信用卡代还平台垫付用户信用卡欠款，并取得对用户的债权，用户需定期向代还平台偿还贷款。借款人不再欠款信用卡，而是欠款代偿平台。

按国家互联网金融风险分析技术平台监测的数据，代偿平台用户还款周期可以为1周至24个月不等，月利率为0.55%-1%，同时部分平台还收取每月0.1%-0.8%服务费和2%-3%手续费。