小康家庭流动资产投资意愿走高

晨报记者 刘志飞

6月12日，交通银行在上海发布了《交银中国财富景气指数报告》（总期第47期）。本期交银中国财富景气指数为141点，较上期微升1个百分点。三个一级指标中，除投资意愿指数与上期持平外，其余两项均呈小幅上涨态势，其中，经济景气指数上涨1个百分点，收入增长指数上涨2个百分点，表明小康家庭对未来经济走势持乐观态度。

本期投资景气指数为143点，与上期持平。其中，现在投资景气指数小幅上升了1个百分点，预期投资景气指数与上期持平。

本期投资收益指数151点，上涨3个百分点。其中，现在投资收益指数上升3个百分点，预期投资收益指数上升2个百分点。分投资产品种类来看，贵金属产品收益指数有所下降，其余类别投资产品收益均有不同程度上涨。其中，境外资产投资、外汇投资和债券收益指数涨幅最大。调研期间，现货黄金跌破1300美元/盎司关口，同时，美国10年期国债收益率触及2011年以来最高水平，支撑美元大幅升值，并对金价构成下行压力。

本期投资意愿指数为与上期持平，维持在125点。得益于近期股市表现良好，小康家庭投资者追涨情绪明显，反映在本期流动资产投资意愿指数上升2个百分点。不动产投资意愿指数下降2个百分点。

本期流动资产投资意愿指数为142点。受上证综指上行，美元指数攀升，大宗商品价格上涨驱使，小康家庭的现在流动资产投资行为指数较上期上涨3个百分点。从投资意愿角度看，除宝类理财产品和贵金属外，本期其余投资产品的投资意愿均有不同程度地上升。银行理财产品投资意愿上升最为明显，并且也是小康家庭最为青睐的投资产品。从投资金额上看，银行理财产品成为小康家庭投资最多的产品，股票位居第二。

交行金研中心认为，政策当局颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》要求资产管理业务不得承诺保本保收益，产品出现兑付困难时不得以任何形式垫资兑付。小康家庭对宝类理财产品的投资意愿趋于谨慎。在金价下跌的同时，《互联网黄金业务暂行管理办法（征求意见稿）》，规定互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务，小康家庭可能对此需要有个适应过程。由于A股上涨，美元和美债收益率攀升，小康家庭对债券、股票、外汇投资和境外资产的投资意愿均有明显提升。此外，截至5月18日，工业品期货指数周涨跌0.39%，月涨跌3.48%，小康家庭对期货产品的投资意愿也被带动。

本期不动产投资意愿指数为109点，下滑2个百分点。预期不动产投资意愿指数为120点，与上期持平； 现在不动产投资行为指数下滑2个百分点至99点，重回不景气区间。受多个城市的首套房贷利率上浮影响，小康家庭目前的不动产投资意愿有所减弱，但预期不动产投资意愿维持不变。