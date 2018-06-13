四大基金掘金今年震荡市

晨报记者 李锐（基金主笔）

今年A股市场的动荡不定，又为投资者投资布局带来不确定性。昨日，延续今年的动荡行情，A股市场全天走势跌宕起伏，就在开盘全线下挫的背景下，尾盘上演整体飘红的逆转大戏。不过，从整体来看，A 股持续震荡的整体格局并未改变。

富国基金刘博：

挖掘不一样的“新周期”

对此，富国周期优势混合拟任基金经理刘博认为，投资应当顺应周期，布局景气度抬升、受益于经济发展结构性变化的行业。

“我做过一个研究，在39个行业中找到78家上市公司，两相对标比较，近七成市场表现更好的公司长年的业绩增速更高。”刘博指出，这其中的核心指标是净利润增长率（ROE），它体现了公司的内生增长性和盈利能力。据了解，刘博拥有六年周期行业研究员经验，经历完整的牛熊轮回，曾对建筑、家电、化工、金融、钢铁等多个一级行业进行跟踪覆盖，研究涵盖面广，对经济周期和行业周期波动相关性有着较为深刻的研究和理解。

刘博表示，富国周期优势≠仅投周期类行业，在做投资决策之前，应当先“理解周期”。根据核心变量敏感度划分，A股投资标的大致可划分为周期、金融、消费、TMT四类，在不同经济周期下，供需的周期性波动造成了行业景气度的往复，因此处于景气周期的大消费得以持续走强； 对于景气拐点即将出现的行业而言，则需通过逆向思考把握行业周期规律，核心布局相关行业优势标的，以捕捉景气抬升和结构性变化对优势企业的双重影响。

另一方面，在多年的投资经历中，刘博逐渐形成逆向布局的投资偏好，并在任研究员期间表现出良好的前瞻性——2014年5月，提前5个月挖掘“一带一路”投资机会；2016年5月，提前3个月挖掘“PPP”投资机会，凭借优秀的选股能力多次获得富国基金研究部首选推荐奖。

博时基金魏凤春：

不确定风险上升

展望本周，海外经济方面，美联储6月加息概率较高，关键看点是其政策声明，预期会更加鹰派，或将2018年加息次数从3次上调至4次。这可能会再次推升美元，并加剧新兴市场股汇市动荡。国内市场，中国明确，若美方加征关税则北京谈判成果均不生效，6月15日是重要观察点，届时美国可能会公布征税列表。中国对外出口在5月仍保持相对较高景气，且并非源于抢在加征关税之前加大对美出口。5月CPI 同比1.8%，预期6月或继续平稳。

由于中美贸易争端前景的不确定，金融收缩以及资管新规具体细节有待揭晓，国内股市对不确定性的担忧无以复加，避险情绪骤然上升。从短期看，6月或仍是“多事之秋”，美朝领导人会谈、美联储加息、美国是否如期公布对华商品征税清单，以及国内独角兽融资的考验，种种不确定性接踵而来。虽然股市处于阶段底部，但不确定性不得不防，建议守正待时。

具体来看，A股6月中下旬国内外政策事件较多，不确定性风险上升，建议从两方面进行应对，一方面要敢于逢跌逆势建仓，另一方面要待尘埃落定才可积极布局。对A 股保持配置的心态，相对看好金融地产、周期和科技等板块。

港股方面，北上资金持续流入A股，只能结构性提振A股，在A 股不确定性较大的时点，内资对港股的偏好和资金流入或难以恢复。降低港股至中性配置，结构上恒指与中小型股指相对占优。

债券市场，近期因信用风险、融资恶化对经济增长的反身性影响以及市场的避险情绪，推升债市尤其是利率债结构性反弹，但货币政策难及预期以及金融监管目标的约束，或制约债市的进一步表现。结构上，高等级中短久期信用债占优。

最后回到黄金市场，近期因美元急剧走强，美债收益率下行到关键点位之下，黄金价格持续调整。预期美联储6月加息落地，或开启黄金小幅反弹的窗口。

建信基金梁洪昀：

创业板中长期配置价值显现

进入2018年以来，A股市场风格更加均衡，受国家加强新经济支持力度的提振，市场对创业板的关注度明显提升。建信基金金融工程及指数投资部总经理、建信创业板ETF联接基金拟任基金经理梁洪昀表示，从创业板指数2015年6月份达到高位，到前不久达到1571点的低位，中小市值板块已经调整两年多的时间。从历史上看，当前创业板整体性价比较高。以周频统计2010年至2017年数据,纵向对比发现当前创业板的市盈率处于较低水平。同时，从行业来看，TMT和医药行业是成长股的代表，总占比超过57%，这些行业经历过去两年的估值消化后，估值盈利匹配度整体较好。

从基本面角度看，创业板盈利增速预计会有明显回升。根据一季报信息，600余只可比创业板公司一季度业绩增速回升至接近30%的水平，远好于去年同期。这意味着，经过较长时间的消化、整合，创业板公司正在从之前低迷的状态中逐渐恢复，未来前景可期。

除此之外，2017年下半年以来，政府关于鼓励科技创新方面的政策逐渐增多，对创业板市场形成了较大的利好。十九大报告强调加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。中央经济工作会议也明确提出“大力培育新动能，强化科技创新”。同时，《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等关键政策陆续发布，允许开展CDR试点，并鼓励未上市的创新企业IPO。

摩根士丹利华鑫：

市场利空因素逐渐出清

本周虽然外围市场走势强劲，但国内光伏行业补贴政策提前退坡，CDR回归启动募集3000亿战略配售基金，国内去杠杆政策继续推进等因素使本月股市资金面仍然维持偏紧态势，这些因素综合影响了市场情绪，A股震荡调整。。

政策方面，证监会6月6日深夜连发9文，CDR上市细则落地，上限为3000亿规模的CDR战略配售基金也于本周获得批复，将于6月11日开始募集。在当前股市资金流动性紧平衡的时间点，多数投资者对短期行情预期偏谨慎，担心“独角兽”上市对股市存量资金分流。但CDR配售基金除了战略配售外，还可以进行债券和股票的投资，所以其最终影响也不一定是全面悲观，有可能带来对科技类股的增量资金。

6月份市场悲观声音越来越多，但从另一个角度来看利空的因素也在逐渐出清。估值方面，很多股票在经过较长时间的下跌后估值已经在低位，再次大幅下跌的风险已经减弱，即使市场系统性回调，这些个股的调整幅度可能也比较有限，未来会有越来越多的买入机会出现。总体来看，我们对中国经济未来不盲目悲观，投资方面会坚守基本面来挑选各行业优质股票，在贸易战影响未能消除前，消费板块防御价值明显，短期可以予以重点关注，周期和成长板块也有不少股票目前估值性价比突出，而它们所在细分行业的竞争格局还在不断优化，综合考虑今年的市场风格和近期各板块的特点，均衡配置会是一个不错的策略选择。