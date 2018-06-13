“与时代同行——中国电视剧60周年盛典”昨晚举行-一甲子流光溢彩，“中国剧场”不落幕

晨报记者 曾索狄 制图 潘文健

“中国电视剧的体积，等于六十年岁月乘以四十载春风，再乘上同一份荣光、同一个梦想……”昨晚，老中青三代中国电视人相聚在上海东方艺术中心的舞台上，以一台名为“与时代相遇——中国电视剧60周年盛典”的特殊晚会，向中国电视剧60周年致敬。

从中国第一部电视剧《一口菜饼子》主创的惊喜亮相，到《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》四大名著剧组的首次聚首；从老中青三代演员对表演的总结，到导演、编剧等幕后工作者的自白……一个个精彩的环节，让人发现：中国电视剧的背后，有那样热诚与之相遇的一群人；中国电视剧的未来，有着更坚定美好的方向。

忆往昔

第一部电视剧直播亮相

第一部电视连续剧《敌营十八年》、第一部室内剧《渴望》、第一部情景喜剧《我爱我家》、第一部全程在海外拍摄的电视剧《北京人在纽约》……回看中国电视剧一甲子的历程，有太多的经典，与时代同行，折射社会变迁。但鲜有人知的是，诞生于1958年6月15日的中国第一部电视剧《一口菜饼子》，不仅全长只有20分钟，还是以直播的形式亮相的。这部根据同名小说改编，讲述一个姐姐教育妹妹忆苦思甜、节约粮食的作品，是中国观众第一次接触到“电视剧”这个特殊的艺术形式。

在昨晚的盛典上，《一口菜饼子》的主创余琳、王显夫妇来到了现场。当年，余琳在剧中扮演童年时期的妹妹，王显则是幕后工作人员，如今，年过八旬的两人携手走过了60年风雨。

在他们的记忆中，第一次拍电视剧，条件有多简陋？据透露，当时整个摄制组只有三台摄像机，不仅不能变焦，每台机器都有两三百斤重，必须根据事先设计好的镜头顺序，在有限的摄影棚里不停地移动位置。王显说，为了减少现场杂音，幕后工作人员都会脱掉鞋子，轻手轻脚地搬机器。同时，主创们对分镜头脚本烂熟于心，以免出现卡壳、忘词或是站错位置的错误。

更值得一提的，还有“电视剧”这个专有名词的诞生。余琳说，《一口菜饼子》 原本是一部小型舞台剧，是在有了电视机后，剧团才专门改编、创作了分镜头剧本。王显则透露，为了定义这个新的艺术形式，大伙儿动了不少脑筋，“到底叫什么好呢？最后有位摄影师说，之前你们搞广播剧，有专门的广播剧团；现在做电视，要不要叫电视剧？就这么定了下来。”

寻初心

四大名著剧组首次聚首

电视剧呼应时代，更助传统文化焕发光彩，由中国四大名著改编的四部经典电视剧就是这样的代表。在昨晚的舞台上，86版《西游记》、87版《红楼梦》、94版《三国演义》和98版《水浒传》的主创演员首次汇聚一堂，他们讲述的初心故事更叫人动容。

1986年版的《西游记》 只有25集，却拍了六年，从此无数次重播，很多观众对其中的细节更是倒背如流。在晚会现场，“孙悟空”六小龄童感慨地说，《西游记》 能成功，关键是一个“精”字，“精益求精，精诚所至。30年前，我们用一台摄影机器，走遍了中国的山山水水。”听到这里，“猪八戒”马德华连忙道：“大师兄说得对！”

1987年的《红楼梦》，则将艺术创作的“艺”发挥到了极致。王熙凤的扮演者邓婕说，拍摄期近三年，光是学习就花了大半年，“我们集中生活，研读原著，训练形体、表演、台词，习练琴棋书画，剧组还请来了一流的红学家给大家讲课。”而最晚进剧组的“贾宝玉”欧阳奋强则透露，为了补上“红楼课”，他甚至一个月看了四遍《红楼梦》。

“一百单八将在老百姓心中有很多记忆和版本，每个人都有自己的定位和理解。”说到1998年的《水浒传》，林冲的扮演者周野芒用“角”来形容它的成功之道。对此，鲁智深的扮演者臧金生也颇有感触，为了演好这个角色，他在开拍前迅速增肥60斤，一度影响了健康，“作为一个职业演员，对自己塑造的观众喜爱的角色付出，是值得的。”

而1994年的《三国演义》，则可以用“准”字来形容。周瑜的扮演者洪宇宙说，戏里的很多台词都是从原著中来的，非常尊重原著。“诸葛亮”唐国强至今难忘当年揣摩人物心境的过程，“为了演好他，我走街亭、谒隆中，凭吊五丈原，沉浸在中国古代知识分子的境界中，感悟到了用心诠释一个角色的快乐。人物不是演出来的，而是养出来的。”

看未来

拥抱人民生活紧跟时代

从直播20分钟到连续成集，从黑白模糊到全彩高清，从简陋制作到广泛使用现代影视工业技术……在六十载的光华历程中，中国电视剧一直紧跟时代的脚步。而在新时代之下，中国电视剧也赢得了更多观众的信赖、认可和期许。

这信赖，来自于中国电视剧创作者真诚的艺术坚持。著名编剧刘和平，今年担任上海电视节白玉兰奖电视剧单元的评委会主席，他对创作的自我要求，是用3000万字的阅读量，换七八十万字的剧本。而多年深耕现实主义创作的导演毛卫宁在晚会现场直言，世界越是多元，越是要坚持现实主义的创作，“正如路遥先生所说，人民是我们的母亲，生活是艺术的源泉。人民生活的大树万古长青，我们栖息于它的枝头，就会情不自禁地为它歌唱。”

这认可，来自于中国电视剧表演者对真善美的朴素追求。从老一辈的焦晃、奚美娟、唐国强、孙维民，到中坚力量的张译、黄晓明、刘涛、殷桃、唐嫣、罗晋、王雷、江疏影，为了昨晚的舞台，他们反复耐心排练，低调地用作品表达自己的态度。《渴望》 中刘慧芳的扮演者张凯丽说，电视剧最需传递真善美，“直到现在，我走到哪里大家都叫我慧芳，这就是电视剧的魅力，它能传递最真诚朴素的情怀。”

这希望，还来自于中国电视剧与时代土壤、人民生活的紧密拥抱。入 选 国 家 广 播 电 视 总 局“2018-2022百部重点电视剧选题剧目”的《归去来》《大浦东》《大江大河》《创业时代》《西京故事》《阳光法庭》《最美青春》等多个剧组来到了现场，虽然每个剧组都只有30秒钟不到的介绍时间，但丰富多样的题材、创新有趣的手法，已经令人充满期待。

“中国剧的封面，应该是观众微笑的脸庞；中国剧的红毯，应该由人民的脚步丈量。”可以期待的是，一如舞台上艺术家们的表白，一甲子的中国电视剧，正奔跑在高质量发展的道路上，永不落幕，永远年轻。

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《中国电视剧60年大系》丛书发布

晨报记者曾索狄报道 昨天，2018年上海国际电影电视节国际影视市场启幕。上午，中国电视剧60年主题展暨《中国电视剧60年大系》丛书发布活动在上海展览中心举行。

据介绍，该套丛书系由国家广播电视总局牵头指导，中国广播影视出版社携手中国传媒大学和中国广播电影电视社会组织联合会，组织国内权威专家，历时四年策划编撰完成的，共六卷9本，分为编年史、法规卷、创作卷、产业卷、剧目卷和人物卷，堪称中国电视剧的“百科全书”。丛书从不同视域立体勾勒出中国电视剧60年来曲折而辉煌的发展历程、取得的成就及其变化发展的规律，展现出中国电视剧所承载的中国精神、中国价值、中国力量。