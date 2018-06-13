大明成化年做出了乾隆款 大唐金碗底款是机器刻的-上海民间文物公益鉴定一年鉴宝3万件

晨报记者 詹皓

6月9日是中国“文化和自然遗产日”，当日下午，数十位市民在岳阳路48号上海文物保护研究中心门口排起了队，这是继上海文物商店、朵云轩集团、上海市收藏协会之后，第四家民间收藏文物公益鉴定咨询机构首次对市民开放。

现场，原上海博物馆学术委员会委员、工艺部副主任王正书，中国陶瓷学会常务理事、原上海博物馆陶瓷部研究馆员周丽丽、上海钱币学会常务理事周延龄分别接待前来鉴定玉器、陶瓷和钱币的市民。

藏品底款一个比一个惊人

有位老先生带来一件高足白釉瓷杯，杯子内壁还隐隐有“内府”二字，老先生询问，这是不是元代或明代的宫廷瓷器？周丽丽老师仔细看了看说：“这个器形不是你所说的那个年代的东西，‘内府’二字也不会写在白瓷内壁，杯子表面刻花比较粗糙，是近年来新做的。”

老先生又摸出个底款为“大明成化年制”的描金瓷瓶。周丽丽老师说：“这不是成化年制，而是新做的，而且这样的器形和表面装饰也是乾隆年的，成化年怎么可能做出乾隆年的东西呢？上面的描金是化工颜料，其他部分的颜色也不对，你自己留着玩玩就行了。”

一位红衣女士从包里拿出了两只金碗，周延龄老师拿起来就发现分量不对，再一看碗的底款——“大唐贞观”四个篆书刻字。周延龄老师说，这碗是金属铸造的，肯定不是黄金的，更不是唐朝的，底款上的字是机器刻的，真正的唐代金碗可以去陕西法门寺看看出土文物。

“老师，你看看这件东西值不值10万块钱？”一位朱姓藏家带来一块玉器，经鉴定是民国时期的老货，他很高兴地说，这是他父亲的东西，家里兄弟分家分到自己手上的。他问鉴定师值多少钱，王正书老师说：“我们这里只鉴定，不估价的。”他还不死心：“你大概说说看，10万有没有？“王老师说：“你也不要太在意价格，知道家里传下来的是真东西就好，反正10万肯定是没有的。”

这位藏家又拿出一件绘有八仙过海图案的瓷器笔筒，周丽丽老师端详了一下说，这上面施的彩是现代的。朱姓藏家还很“认真”地跟老师指出，瓷器上还有一首诗，落款也是诗人的名字。周丽丽老师认真看过后说，这就是抄录了一首诗而已，上面还有写错的字，结合它的色彩，肯定是新做的。

周丽丽老师表示，经过这一年来的鉴定，发现一般藏家手上的东西，如果是家里传下来的还好一点，外面买的，假货比例极高。就算是真的东西，年份也不太高，一般也就是一两百年前的民用陶瓷。

国内仿品运到海外等“海淘”

一位打扮时髦的老藏家带来几件铜器，其中还有两个大铜盆，问是不是文物，但经王正书老师鉴定是新仿的。这位藏家说，我这可是从澳大利亚买的呢。言下之意，怎么可能国内仿品流到国外去呢？王老师指出，有很多国内仿品被运到国外，就等着中国买家去“海淘”呢。

有位玩玉器的沈先生，经鉴定他带来的两件玉器都不是羊脂玉，基本上就是石头。沈先生有点不服气，王正书老师征得他同意后，当场就用刻刀在“玉器”上刻了几道痕迹出来。王老师说：“玉石的硬度在6度以上，好的玉石在6.5度以上，我这把刀的硬度为6度，如果是真玉石的话，应该是刻不出痕迹的。”

鉴定老师们表示，藏家们的上当之处，除了眼力不佳，买进不对的东西，还会被不法艺术品公司欺骗，那些公司打着鉴宝的旗号，收取高额鉴定费，把假的也说成真的，然后根据估价来收取一定比例的鉴定费。有的公司还忽悠藏家送拍，制造假成交，骗取藏家的图录费、交易手续费。

一年公益鉴宝超过3万件

据悉，开展民间收藏文物公益鉴定咨询活动一年多以来，三家服务点共接待超过1万人次，累计鉴定藏品超过3万件。其中，本地藏家占70%多，本市以外藏家中，以江浙藏家居多，也有来自偏远省份和少量境外藏家，充分说明了服务人群的广泛性。

上海市文广局国家文物责任鉴定员胡巍表示，开展民间收藏文物公益鉴定一年多来，我们进行了总结和提升，准备继续长效开展下去，并通过一定机制来加强保障。目前共有四家单位每周一至周四下午相继举行公益鉴定活动。市民可网上预约，对于不能预约的，我们在现场也会接待。我们要把民间收藏文物鉴定的公益性坚持下去，这有利于打击涉嫌诈骗的鉴定活动，目前也取得了一定的效果。我们要让藏家获得公益的、专业的参考意见，保护并进一步激活上海的文物市场。