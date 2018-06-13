“大悬挑”卸载，上海天文馆钢结构收尾-展示工程整体规划设计年底完成，未来可“看”地球上任意星空

晨报记者 徐妍斐

上海天文馆的建设又有了阶段性成果。昨天中午，上海天文馆（上海科技馆分馆）大悬挑结构进行整体卸载施工，这标志着上海天文馆所有主体钢结构工程顺利收尾。上海天文馆工程项目位于浦东新区临港大道和环湖北三路交界处，东南紧临春涟河，距离轨交16号线滴水湖站约700米，建成后将成为全球建筑面积最大的天文馆。

球幕影院、太阳塔将采购

上海天文馆工程总用地面积58602平方米，建筑面积38164平方米，其中地上建筑面积25762平方米，地下建筑面积12402平方米，包括地下1层和地上3层主体建筑，以及青少年观测基地、大众天文台、魔力太阳塔等附属建筑，拟建成全球建筑面积最大、国际一流的天文馆。

上海天文馆建筑体以天体引力为灵感，呈现出三球呼应的螺旋形建筑形态，室外绿化又与临港天文主题公园整体衔接，体现出建筑与生态的融合以及天文主题的延伸。

据建设方透露，截至6月初主体建筑初装完成约60%，附属建筑初装完成约90%；累计完成工程量约85%，钢结构工程累计完成工程量约95%。

据透露，上海天文馆展示工程目前正在开展整体规划设计工作，6月初已完成50%阶段的专家评审，计划于2018年年底全面完成。其中，球幕影院、天象厅、太阳塔和望远镜大型设备及科学装置已完成技术需求专家论证，即将进入采购程序。展品展项已分批进入招标釆购和设计实施，部分珍贵陨石和文物已经征集到位。明年，展示工程将进入深化设计和施工阶段。

三大展区诠释“人与宇宙”

据悉，上海天文馆展示部分以“人与宇宙”为主题，以“塑造大历史大结构的完整宇宙观”为愿景。展示教育区域由三大展示主题区、三个特色区域和四个教育活动区组成。

主展区将分为“家园”、“宇宙”、“征程”三个展区：“家园”展区从人们熟悉的星空、日-地-月徐徐展开，带领观众漫步太阳系，穿越银河系；该展区中计划建设直径近18米的光学天象厅，将十分逼真地模拟地球上任意时间任意地点的星空。“宇宙”展区从时空、光、引力、元素和生命五个角度全景呈现宇宙奇妙现象，探索天体演化及运行的机理；“征程”展区呈现人类探索宇宙的伟大历程以及对未来的美好憧憬，启发观众深刻的思考和感悟。

根据建筑特点，主展区被安排在螺旋形的主建筑的主体中，而在其他区域分散式地安排了“中华问天”、“超高清多功能球幕影院”等特色展区。此外，附属建筑中还有大众天文台、太阳塔和青少年观测营地构成四大教育活动区域。大众天文台里面有一个直径1米的天文望远镜，在科普领域属于最大的一个。魔力太阳塔则白天可以观测太阳，展示效果也进行了特别设计，观众可以看到一束阳光从天而降，然后观察这束阳光如何神奇地转变成太阳像，而且在不同波段下的太阳像还大不相同。

记者在现场看到，上海天文馆建筑体以弧线始发，一系列的像轨道一样的螺旋带状物围绕着整个建筑，并在博物馆的顶部达到高潮。螺旋上升的带子唤起一种动态之感，从地面升起，旋转入空中。受一个三体轨道的复杂路径影响，带状表皮与曲线轨迹完美结合，建筑内三个“天体”的引力对曲线轨迹产生影响：圆洞天窗、倒转穹顶和球体。每个主要元素作为一个天文仪器，跟踪太阳、月亮和星星，并提醒我们时间概念起源于遥远的天体。三个天体相互之间处于动态轨道关系之中，同时它们作为天文仪器反映太阳、月球和季节变迁。

上海天文馆大悬挑结构

重达2000吨，跨度61米

上海天文馆的建筑构造极其复杂，其中“主体建筑的大帽檐”——大悬挑结构更是极为罕见，它由二层双向桁架结构组成，跨度约61米，悬挑水平距离约36米，属目前全国最大。它还将承担展馆展示的功能，观众届时将在其中行走。

整个大约2000吨左右的主体钢结构，桁架下除根部有3根加强柱外大部分区域处于无支撑体系，仅靠双侧的两个钢骨核心筒进行拉结。昨天，此前施工中撑起大悬挑的12个四方架被卸载，这意味着上海天文馆的“大悬挑”将开始自行承担重量。