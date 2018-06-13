当名嘴们都在“蹭热度”时，有没有人真正关心中国足球少年？

晨报记者 金昊

无意间，白岩松老师调侃国足的段子火遍了整个朋友圈。“这么说吧，俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。”没毛病。真扎心。

但客观地说，白岩松老师这句话还得算是温和。舆论场里有关中国足球的言论，远比这难堪得多。也不知道多久之前开始的，“中国足球”成了网络新闻二道贩子用来吸引眼球的词儿。甭管是国家队、国奥队还是国少队，赢了就捧输了就骂已经成了常态。渐渐的，谁也不愿意认真说说中国足球的事儿了，反正认不认真都被骂，还不如直接骂来得实在。

但这项运动的发展终归需要一些踏踏实实做事的人。恰逢俄罗斯世界杯即将开幕，这让我想起了武磊通过品牌活动担任2006年世界杯护旗手的故事。那时的武磊或许也不会预料到自己在12年后的今天已经是国足的主力前锋。少年时代能够亲临国际足球顶级舞台感受这项运动的魅力，对于喜欢足球的孩子来说有着无与伦比的影响力。

今年夏天，有88位中国足球少年获得了前往俄罗斯的机会，来自上海吉祥足校的杨俊杰就是其中一位。喜欢C罗的他最大的愿望就是在俄罗斯能够见到自己的偶像，当然，他也期待着跟其他国家足球少年们的对决。

喜欢C罗的蚌埠小将

11岁的杨俊杰来自上海吉祥足球俱乐部，这里也是上港俱乐部的青训布点。相比其他小伙伴，杨俊杰的足球生涯起步并不算早，但这并没有妨碍他的成长。据杨俊杰的爸爸杨文德介绍，小伙子在场上踢的位置是左边锋，偶尔也会客串中锋，而能让儿子在这两个位置上站稳脚跟的最大原因，就是“速度”：“他从小速度就蛮快的，教练觉得这两个位置也蛮合适他的。”

起初，杨文德并没有想到自己的儿子会踢球。据杨文德回忆，三年前，杨俊杰在学校里看到了其他小朋友在踢，顿感新奇的他便央求爸爸妈妈也给他报名足球兴趣班。原本杨文德只是抱着让孩子锻炼一下身体的想法，同意了儿子的请求。但没想到的是，在一周五练还伴有学业压力的情况下，儿子竟然坚持了下来。用杨俊杰自己的话来说，在“坚持”和“努力”这些方面，自己要向偶像C罗看齐。

由于儿子参与足球的缘故，原本从不看球的杨文德也开始慢慢关注一些足球比赛，也多多少少能跟别人聊一点足球的见解：“他（杨俊杰）踢球以前，我是真的一点足球都不看的，现在儿子踢球了，我也会慢慢看一点，当然看最多的还是儿子的比赛。每到周末儿子他们训练或者出去打比赛，我们这些家长也都开车跟着去，慢慢地就像一个大家庭一样，还蛮亲切的。”

上港梯队少年圆梦

能够前往2018俄罗斯世界杯的舞台，得益于杨俊杰参加了世界杯赞助商蒙牛乳业“踢球吧！少年强”的活动。众所周知，尽管中国队遗憾地止步世界杯预选赛亚洲区12强赛，未能晋级俄罗斯世界杯决赛圈，但这丝毫没有影响“中国元素”亮相俄罗斯世界杯的热情，蒙牛乳业就是其中之一。

作为乳业品牌，蒙牛长期关注中国人的健康和未来； 同时作为企业社会公民，蒙牛也始终践行自己的社会责任，借助世界杯的契机，蒙牛希望为中国足球的未来，为这些足球少年，提供一个世界化的舞台。这将是中国青少年足球加速发展的助推器。

《踢球吧！少年强》 活动由2018FIFA俄罗斯世界杯官方赞助商蒙牛发起，从各地足协、足球俱乐部、学校、公益组织、民间组织中经过层层选拔，遴选出的88位足球小将，将在菲戈、杨晨、李毅、范志毅等四大足球明星导师的带领下前往俄罗斯，登上世界杯的舞台。

为了实现这一目标，蒙牛和FI-FA进行了旷日持久的谈判，最终，88位足球少年顺利亮相世界杯的赛场。不仅如此，在世界杯期间，他们将会参与官方的训练营和对抗赛。让不可能的世界杯之梦因少年成真，不仅是2018的世界杯之梦，更是要这些少年，去实现中国的真正世界杯之梦。