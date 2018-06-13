开辟三对三篮球新篇章-周杰伦打造JYB联盟

晨报讯 将业余爱好变成职业是很多人梦寐以求却并不容易的一件事，如今周杰伦即将开始自己的尝试。这个酷爱篮球的亚洲流行天王、在Insta晒过自己连续9次投篮命中视频的乔丹铁粉，现在终于正式投身篮坛。昨天，由周杰伦牵头创立的JYB联盟成立发布会在北京举行，宣布国内又一个三对三篮球联盟的隆重诞生。周杰伦、宝悍运动平台总经理张运智、天猫平台营运事业部总裁家洛、众辉体育董事长陆浩、中国篮协三人篮球部尹喆等出席了本次发布会。联盟将吸取国内外优秀三对三篮球联盟的赛制规章、积分体系和商业模式，致力于为草根篮球爱好者及音乐爱好者搭造专属的竞技平台，而JYB的口号正如其名字所寓意的：“就要Battle”。

BIG 3联盟发起人——美国著名说唱歌手Ice Cube和有着“滑翔机”之称的前美国职业篮球运动员Clyde Drexler也莅临现场，并交流了关于三人篮球以及发展职业赛事的心得。周杰伦也在现场秀了一回投篮，虽然六次尝试方告得手，却依然得到了Drexler“这小子真有两把刷子”的高度评价。音乐有魂，篮球无界，音乐与篮球相结合，是这个音乐才子带给我们的全新体验。在音乐世界里缔造了一段传奇神话的他，能否给我们再带来一场赛事神话？大家拭目以待。

(沈坤彧)