特朗普与金正恩在新加坡会面，签署联合声明-美承诺提供安全保障，朝承诺无核化

陈立希（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普与朝鲜最高领导人金正恩12日在新加坡圣淘沙岛的嘉佩乐酒店会面，几个小时后签署一份联合声明，继而结束这场会晤。

见面5小时

当天一早，特朗普与金正恩碰面、握手、合影，而后举行只有翻译在场的一对一会谈。一对一会谈持续大约40分钟，美朝双方官员后续举行扩大会谈，将近1个小时后共进工作午餐。

特朗普和金正恩饭后漫步闲谈。特朗普告诉媒体记者，他和金正恩会签署一份文件，但没有具体说明或解释文件内容。

不久，特朗普和金正恩进入为签字准备的房间。特朗普与金正恩握手，两人分别签署文件。按照特朗普的说法，这是一份“非常重要、非常全面的文件”。特朗普称，美国与朝鲜以及整个朝鲜半岛的关系将发生重大改变。

特朗普说，他期待将来“多次”与金正恩会晤。被问及是否会邀请金正恩访问白宫，特朗普回答：“绝对会。”

金正恩称这次会晤为“历史性会晤”，双方决定“抛开过去”。

与“抛开过去”相关，特朗普承诺向朝鲜提供安全保证，金正恩重申致力于朝鲜半岛完全无核化。

签字2页纸

见面、会谈、签字，各个环节开始阶段都向媒体记者开放。

多家媒体报道，签字结束后的展示阶段，摄影记者摄取特朗普和金正恩所签文件的内容。

文件两页纸，篇幅不足两页，以“联合声明”为标题。

声明写道，特朗普和金正恩约定以下四点：美国和朝鲜承诺建设新关系；创建朝鲜半岛持久稳定的和平机制；朝鲜重申《板门店宣言》，致力于朝鲜半岛完全无核化；美朝搜寻战俘和作战失踪人员遗骸，朝方送还已确认的遗骸。

今年4月27日，金正恩和韩国总统文在寅在板门店韩方一侧“和平之家”举行首次会晤并签署《板门店宣言》，宣布双方将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。

与特朗普会晤结束后，金正恩于当地时间下午2时左右乘车离开酒店。

飞离新加坡前，特朗普下午4时过后举行记者会，介绍与金正恩会晤情况。