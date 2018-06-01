新华社北京6月13日电 题： 学习新思想 同上一堂课——全国高校师生共同学习习近平总书记重要讲话精神

新华社记者

为深入学习宣传贯彻习近平总书记在北京大学师生座谈会和纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神，全国高校广泛开展“学习新思想千万师生同上一堂课活动”，教育引导广大师生把习近平总书记重要讲话精神内化于心、外化于行，成为广大师生勇担大任、砥砺前行的精神力量和自觉行动。

“实体课堂”“空中课堂”“网络课堂”有机结合 实现全国高校师生全覆盖

在“学习新思想千万师生同上一堂课活动”中，各地教育部门组织相关专家深入学习研究，精心备课备讲，分别针对高校教师和学生两个群体讲授解读习近平总书记重要讲话精神，并通过电视授课、网络直播、巡回授课等方式，实现“实体课堂”“空中课堂”“网络课堂”有机结合，扩大师生覆盖面。

在天津，中国工程院院士、天津大学校长钟登华登上讲台，为1200余名高校师生代表讲授“新时代青年的担当”，拉开巡讲帷幕。随后，30位专家组成的宣讲“教授团”在全市开展了60场习近平总书记重要讲话精神巡讲报告，覆盖全市高校；天津电视台“学习时间”栏目以教师授课、师生对谈等形式，通过10期节目开展电视授课。

在黑龙江，东北林业大学党委书记张志坤、哈尔滨工业大学马克思主义学院院长徐奉臻的精彩授课引发师生强烈共鸣。随后，53名专家组成的“习近平总书记重要讲话精神讲师团”，分别深入80余所高校开展巡回授课。

教育部思政司有关负责人表示，目前，“学习新思想千万师生同上一堂课活动”已在31个省（区、市）和新疆生产建设兵团全面展开，实现全国高校全覆盖和师生全覆盖。

传道授业解惑：当好学生健康成长的指导者

教师，肩负着培养下一代的重要责任。一名优秀的老师，既要精于“授业”“解惑”，更要以“传道”为责任和使命。

在“学习新思想千万师生同上一堂课活动”中，安徽、山东、宁夏等地的老师们表示，要学习贯彻落实习近平总书记提出的“一个根本任务”“两个标准”和“三项基础性工作”，切实办好中国特色社会主义一流大学；要坚持把马克思主义作为中国特色社会主义教育最鲜亮的底色，切实加强新时代马克思主义理论教育教学和研究阐释；要做新时代“四有”好老师，当好学生健康成长的指导者和引路人。

在湖北高校首场授课中，武汉大学党委书记韩进指出，习近平总书记对世情国情党情的准确判断，对社会主义办学规律、教书育人规律、学生成长规律的科学把握，是深化教育综合改革、办好社会主义大学的根本遵循。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，要与扎实推进中国特色世界一流大学建设紧密结合起来。

西安交通大学马克思主义学院教师田建军听完陕西高校首场授课后感慨良多。他说，授课专家抚今追昔、纵横时空，给思政课教师上了重要一课。高校思政课教师要加强研究阐释新时代中国共产党坚持和发展马克思主义的最新理论成果——习近平新时代中国特色社会主义思想。

河南农业大学党委宣传部部长郭战伟表示，要持续不断加强自身理论学习，成为习近平总书记重要讲话精神的研究者、践行者，提高工作本领，创新方式方法，增强思政课吸引力和影响力，推动习近平总书记重要讲话精神宣讲工作往实里走、往深里走、往心里走，使广大师生学有所得、学有所悟。

勇担时代大任：成为德智体美全面发展的社会主义接班人

在新的历史时期，深入学习贯彻并以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年大学生，对于夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

6月4日，来自四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学和西南民族大学的500余名师生代表在现场聆听了中科院院士、西南交通大学翟婉明教授“科技兴则民族兴青年强则国家强”的生动一课。通过四川教育厅官方微信，超过15万人次同步收看了这场授课。

“正如翟婉明教授所说，我们要认真学习习近平总书记关于科技创新的重要思想，珍惜青春、抓住科研创新的黄金时期，担负起时代使命，为建设科技强国贡献青春力量。”电子科技大学信软学院2016级本科生吕倩倩说。

“爱国、励志、求真、力行”——在浙江、山西、湖南、黑龙江等省份，学子们通过“同上一堂课”，更深入地领会了习近平总书记对广大青年提出的殷切期望。

甘肃农业大学林学院2015级水土保持与荒漠化防治专业本科班颜哲豪表示，作为新时代的青年大学生，我们要树立远大志向，勇担时代大任，在脚踏实地学好专业知识的同时，注重意志品格的锤炼，把个人的成才梦与中华民族伟大复兴的中国梦结合起来，努力成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。