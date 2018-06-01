海南：生态立省，为子孙后代留下“绿色银行”

中国青年报·中青在线记者 朱立雅

“青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，破坏了就很难恢复。要把保护生态环境作为海南发展的根本立足点，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水”，今年4月，习近平总书记在海南考察时对海南生态环境保护作出重要指示。

海南省的自然生态得天独厚，这些年，在生态治理和保护上取得了一定的成效。近日，中国青年报·中青在线记者跟随“新时代·幸福美丽新边疆”海南行网络主题采访活动来到海南，走进海口市美舍河凤翔湿地公园和东寨港国家级自然保护区。

大自然赋予了珍贵的资源，我们就要保护好

2013年4月，习近平总书记在海南考察时指出，“希望海南处理好发展和保护的关系，着力在‘增绿’‘护蓝’上下功夫，为全国生态文明建设当个表率，为子孙后代留下可持续发展的‘绿色银行’”，习近平总书记为海南生态立省指明了方向。

海南东寨港国家级自然保护区。中国青年报·中青在线记者 朱立雅/摄

作为我国连片面积最大，保育最好，景观最美的保护区，海南东寨港国家级自然保护区牢记总书记嘱托，把红树林保护与建设摆在了重要位置。如今，保护区内有目前我国面积最大的红树林。用海南东寨港国家级自然保护区管理局科研规划科科员冯尔辉的话说就是，“到了东寨港，你能看遍中国红树林。”

在过去的20年里，全世界超过1/3的红树林消失。我国红树林面积也曾经出现剧减，主要原因是20世纪60年代至70年代的围海造田，80年代的围塘养殖以及90年代的城市化及工业区开发造成的。

近年来，海南省委省政府投入大量资金做好东寨港的环境综合治理，并将东寨港周边的养殖塘建红树林湿地公园，加大对破坏资源的打击力度，确保红树林资源不受到破坏，为东寨港红树林的保护提供有力的保障。

冯尔辉对记者介绍道，保护区原来存在部分早年挖的养殖塘，建的养猪场、餐饮店，对生态环境造成了破坏，海口市政府投入5500万元实施退塘还林2439亩，此外，还加强东寨港水质监测，投入1亿元对造成水质污染的9家养猪场关停6家，搬迁3家。“对保护区外围的养殖塘计划通过建设湿地公园的方式，增加保护区的缓冲带，为保护区的建设提供保障。”

现在，东寨港保护区成为资源的宝库、修复的典范和保护的标杆。“人们对红树林价值逐渐认识、环境意识的提高及法治健全，直接大规模的破坏红树林已经很少发生，大部分红树林已被列入保护区范围，红树林面积总体上稳中有升。”冯尔辉说道。

红榄李。中国青年报·中青在线记者 朱立雅/摄

在东寨港保护区，有这样一种植物——红榄李，在全国只有9株母株，现存活在三亚铁炉港。今年62岁的王式军，从事园林巡护工作已经有38年了。“我两前就已经退休了，但是我心里放不下这个植物，再辛苦，让我做什么都好，只要为了我们的子孙后代都能看到这个物种，我所有的付出都是值得的！”为了培育红榄李的第二代，王师傅至今仍旧在东寨港红树林自然保护区守护和照顾着他的这些“宝贝”植物。

用良好的生态，满足人民群众的所想、所盼、所急

海口美舍河凤翔湿地公园。中国青年报·中青在线记者 朱立雅/摄

走在海口美舍河凤翔湿地公园内，蓝天碧水、绿树白云，目之所及，全是鸟语花香，你根本不会想到，这里曾经是一条臭水沟，周边则是一座垃圾山。

此前，由于雨污管道混接错接、合流管道截流不完善等原因，城市污水直排入美舍河现象比较普遍，造成美舍河水体环境差，甚至会散发出恶臭味。据当地居民介绍，原来美舍河臭的时候，附近的居民楼四五千都没人买，“现在涨到一万多，近两万了”。

近年来，海口正式启动美舍河生态修复的“硬战”，建设美舍河凤翔湿地公园。桑德公司美舍河现场项目经理刘勤港说，“建设美舍河凤翔湿地公园意在改善居民的休闲娱乐空间不足的现状，在满足住得进去，留得住，活动得开的要求下，从生态、交通、功能、美观等角度进行施工设计。”美舍河凤翔湿地建成后，成为了市民一个休闲娱乐的好去处。

海口美舍河凤翔湿地公园。中国青年报·中青在线记者 朱立雅/摄

刘勤港说，项目建设有利于解决居民的需要，也是生态环境建设、保护与恢复的需要，同时也有利于当地经济发展和社会进步。在凤翔公园内，原来的臭味和脏乱差环境已经被集散广场、林下休憩、儿童活动、康体健身、滨水休闲等功能性场地代替，植被覆盖率达到了98%，真正做到了还绿于民、还水于民。

习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调，广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

“生物多样性”是给子孙后代留下的宝贵遗产

据了解，在我国分布的红树植物种类有19科37种，而东寨港就拥有19科36种，占全国原分布红树植物种类的97% 。鸟类214种，软体动物115种，鱼类119种，虾蟹类70多种。物种之齐全，加上连片面积全国最大，所以有人常说：“中国红树林看海南，海南红树林看东寨港”。

王式军在红榄李培育基地。中国青年报·中青在线记者 朱立雅/摄

据王式军介绍，曾经红树林被破坏得十分严重，就剩下14个科18个种。为了保护红树林保护区的珍贵物种红揽李，王式军一行人到三亚采种，采回来之后，就在自家的阳台上培育，不成功，再去采种。王式军就这样不停地尝试，然后不停地失败。为了了解红揽李的生活习性，王式军甚至从三亚带回了土壤和水，试图让红揽李可以在保护区内存活下去。

王式军向记者说到，当时他们一个小组15个人，都是年轻人，每天主要的工作就是要采种、种树，补植红树林。脚被滩涂里的断枝扎破已成了家常便饭，就这样，他们没完没了地种了十多年。后来村民大规模养殖咸水鸭时，王式军又要和同事走村串户地做宣传教育，劝导村民搬迁养鸭场，爱护红树林。

不知不觉，王式军已经与这片红树林相互陪伴了38年。这期间，王式军学到了一个重要理念：红树林基因库里的每一个物种都很珍贵，为了不让红树基因链断掉，为了让我们的子孙后代还能在现实生活中，亲眼看到这些美丽的红树，我们务必要竭尽所能挽救每一个濒危灭绝的物种。

除此之外，在红树林分布区，还有星罗棋布的潮沟，及涨潮时形态各异的红树林展现出“海上森林”的奇观，退潮后红树林内种类繁多的鱼、虾、蟹、鸟类纷纷“登台表演”。这里也是东亚候鸟迁徙的主要“落脚地”和“加油站”之一，每年9月开始陆续有大量的冬候鸟类从此经过，部分鸟类留于东寨港内越冬。其中有很多珍稀鸟类如黑脸琵鹭，在东寨港红树林内栖息。