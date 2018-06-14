第24届上海电视节白玉兰奖评委亮相-刘和平：看好中国电视剧未来发展

晨报记者 曾索狄

昨天，第24届上海电视节举行白玉兰奖评委见面会。今年电视剧类别评委会由编剧刘和平担任主席，导演高群书、徐纪周，演员徐帆、赵立新担任中国电视剧单元评委；刘和平还与英国制片人李·梅森，美国剧作家斯蒂芬·朗·米切尔组成海外电视剧评委会。在见面会上，刘和平欣慰地表示，今年入围白玉兰奖电视剧单元评选的作品，在制作上都比较精良，创作生产也较以往更成熟，“相信今后中国电视剧的质量会越来越高”。

谈创作：

要生活也要美学眼光

今年上海电视节白玉兰奖的入围作品不乏现实题材佳作，视角也非常多元。对此，评委会主席刘和平肯定地表示，目前看到的都是制作精良的用心之作，整体表现非常认真，也很符合当前现实主义创作的导向，“当然也感到为难，入选的片子都相对比较好，从中再选最优，需要评委会认真地反复讨论和比较。”

那么，在他心中，优秀的现实主义佳作的标准是什么？“思想深刻，艺术精湛”，刘和平用这八个字来形容。他认为，现实主义的文艺创作一方面要关注生活，另一方面要有美学的眼光，今年入围的作品在这方面结合得不错，“关注当下这个时代的生活，这是创作者的基础；另一方面，文学、艺术、戏剧和影视作品，是在用美学的眼光看世界，要通过作品打造出不同于现实的平行世界，实现典型环境下的典型人物的艺术成像。”

至于电视剧能不能实现价值突破、创造广泛共鸣的话题，刘和平认为，这是创作者值得努力和追求的方向，但也要有耐心、有信心，“能够实现思想价值和美学价值突破的作品，不是年年都有，甚至不是每个时代都有。这很难，要等。”

有一种声音认为，现实题材电视剧走俏，可能造成古装大剧的遇冷。对此，刘和平表示，不能简单地将现实题材剧和以现当代生活为背景的作品混为一谈，“真正现实主义创作的作品，无论是历史的还是现当代的，无论是给我们启发沉思还是激励我们向上奋发的，都是我们评审关注的。”曾创作《大明王朝1566》的他表示，在向世界传递中国形象的过程中，历史题材和现实题材作品同样重要，“我们要求历史题材要更精良，它也确实更难，但哪一个国家有中国那么多的历史故事？这是个宝库，可以继续挖掘。”

谈发展：

鼓励真诚专业的创作

上海电视节白玉兰奖的评选以专业、权威、公正闻名，其对行业风向的引领作用不可小觑。担任评委的导演高群书说，评委们有责任通过此次评选，倡导良好的创作风气。比如，他在评审过程中，很看重作品独特的情感表达、过硬的技术指标和良好的社会影响。“我们要让好的创作者看到自己的努力和辛苦得到褒奖，看到好的东西有了发扬光大的可能性。同时，我们也有建设的责任。比如有些作品可能还有一些不足，我们可以通过评奖鼓励它往某些方向发展，以期明年、后年出现更好、更完整的作品。”

对此，担任评委的导演徐纪周也很认同。他认为，支持好作品，就是在鼓励那些真诚的创作者，“检验一个好作品的重要标准，要看创作态度是否诚恳，创作者是否真诚，是不是在用作品和观众对话，把自己对于时代、对于生活的看法表现出来。”

当然，对于电视剧行业存在的一些不足，评委们也感触颇深，但他们不约而同地表示，对行业的未来充满希望。刘和平以自己的编剧创作举例，希望从业者能不断加强学习实践，不仅要懂得叙事，更要懂拍摄、机位、调度、表演，连美术和灯光也应有涉猎，“我本人从第一部电视剧开始就保留了全程跟组的习惯。从剧组搭建，选演员，选导演，到后来的拍摄、后期制作，我都在剧组里。我写剧本不光是要完成结构、人物关系、人物刻画和语言台词，我的思维要熟悉机位，一个人物从哪里上场，上场前的准备是什么，距离他叙事的地方有多远，摄像机究竟怎么拍，这些都要考虑。”