东道主VAR 跃跃欲试

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科6月13日电）

就在俄罗斯世界杯揭幕前一天，西班牙队主教练洛佩特吉闪电下课的事情成为赛场外最大的新闻。刚刚宣布世界杯后将执教皇马的他，被为了稳定军心的西班牙足协就地解职。

赛场之内，毫无疑问的焦点是周四晚上东道主俄罗斯队和沙特阿拉伯队的揭幕战。两支球队，比赛球场都已经做好了准备。连第一次进入世界杯赛场，具有里程碑意义的VAR 视频裁判系统也已经跃跃欲试。

俄罗斯主帅信心满满

分入对手最弱的小组，小组赛前三场比赛从易到难。可以说从分组和赛程上来说，本届世界杯的东道主俄罗斯队是占尽优势。不过由于热身赛的战绩实在太糟糕，加上后防线和锋线都有重要球员因伤缺席，这让外界并不看好东道主能取得什么好成绩。

好在，揭幕战东道主的对手并不强，来自亚洲的沙特阿拉伯在预选赛中以小组第二名晋级，而且这支球队最怕的就是身体力量型的对手。在亚洲区12强赛上，沙特在两回合与澳大利亚的比赛中一平一负，成绩并不好。

俄罗斯队的风格和澳大利亚队相似，还有主场优势，所以尽管东道主整体实力并不突出，但依旧是揭幕战中最有可能取胜的一方。

在赛前的官方新闻发布会上，俄罗斯队主帅切尔切索夫和球员萨梅多夫也都表达了球队一定会取得开门红的信心。

切尔切索夫表示，球员们现在斗志十足，他们已经做好了战斗的准备。

去年的联合会杯首轮2∶0战胜大洋洲冠军新西兰队之后，俄罗斯队在之后所有的10场热身赛中仅仅取得一场胜利，4∶2战胜韩国队，其他9场比赛3平6负，实在糟糕。对于媒体和俄罗斯球迷批评的声音，切尔切索夫表示，“每一个教练，每一支球队都会有人批评。对我来说，我考虑的就是如何去专注做好我的工作，努力让球队取得进步，去赢得胜利。这也是我在这个位置上唯一能做的事情。”

连俄罗斯总统普京之前也主动给国家队减压，“俄罗斯队没有在最近取得过好的成绩。但全俄罗斯的球迷和足球爱好者都在期待着，我们的球队将踢出有尊严的比赛，展现出现代化的、生动的足球，并战斗到最后。”

周三中午，俄罗斯队进行了赛前适应场地的训练，球员们都十分兴奋，情绪高涨。切尔切索夫的话也许代表了整个俄罗斯队，和所有俄罗斯人对于揭幕战的决心，“我们会赢，因为我们想赢。”

视频裁判系统准备好了

2018年俄罗斯世界杯，对于裁判工作来说也许有着里程碑的意义，因为这是VAR视频裁判系统第一次在世界杯上出现。在世界杯前的裁判工作通气会上，国际足联裁判委员会的两大掌门人前意大利金哨科里纳和前瑞士金哨布萨卡都认为，因为VAR视频裁判的介入，“上帝之手”这样的冤案发生的概率将会大大降低。

VAR视频裁判的第一次世界杯亮相自然就是本周四东道主俄罗斯队和沙特阿拉伯队的揭幕战。本场比赛的常规裁判是南美名哨皮塔纳领衔的阿根廷裁判组，另外会有一个由两名意大利裁判、一名阿根廷裁判和一名智利裁判组成的VAR视频裁判组。

由于VAR视频裁判系统面世以来，一直饱受争议，因此在世界杯裁判工作通气会上，媒体关心和热烈讨论的焦点就是VAR 视频裁判。第一个提问的德国记者更是直截了当地发问：“视频裁判在德甲并不被认为是成功的，那么这次的世界杯上使用视频裁判系统会成功吗？”

坐在台上的国际足联裁判委员会两大巨头，两位前世界级金哨科里纳和布萨卡整整被现场的媒体“狂轰滥炸”了一个多小时，几乎所有的问题都是围绕VAR 视频裁判。

“国际足联对VAR技术有充分的信心，我们现在说‘是的’，这是因为我们认为我们已经准备好了。”布萨卡说道，“我很确信，我们所记得的过去发生的重大错判，这次将不会再看到。”

不过面对媒体记者咄咄逼人的提问，布萨卡也还是给国际足联和 VAR 视频裁判系统留了“后路”，“当然没有东西是完美的，VAR技术也一样，但我不认为技术一定能够100%解决问题。是一个人在看着视频回放做出判断，给出解读，而不像门线技术那样给出直接的答案。可能是这样解释，也可能是另一种解读，并非纯客观的东西肯定会引发人们的讨论。”

著名的光头裁判科里纳表示VAR技术重要的意义是可以减轻裁判身上的压力，“裁判的心理问题非常重要。一旦发生了他们无法纠正的错误，那么对他在比赛剩下时间里的执法自信心就可能会产生很大的影响。现在有这样的机会来弥补过失，所以我们确信这是好的事情。”

高科技混合草皮助力球员发挥

作为莫斯科的地标性建筑，卢日尼基体育场是本届世界杯揭幕战的举办地，也是最后的决赛场地。

值得一提的是，为了世界杯比赛的要求，卢日尼基体育场专门改造了球场的草皮。原先欧洲闻名的全人工草皮被一种更为高科技的混合草皮所取代。

所谓混合草皮，就是混合了天然草皮和人工草皮。卢日尼基体育场此次采用的全新草皮名为SIS-GRASS，其中含有95%的天然草，辅以人造草。其实这样的混合草皮已经在欧洲大陆的足球场被广泛采用，比如皇马的伯纳乌球场、巴塞罗那的诺坎普球场、本菲卡的光明球场……

这样的草皮可以通过先进的GPS定位精准地安装到球场，而且铺设时间更短，但使用寿命是常规草皮的3倍。混合草皮的美观度一流，对于球员来说由于混合草皮含有独特的、柔软的聚乙烯纤维，能最大程度化让球员感到舒适。