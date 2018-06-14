2017年上海银行业金融创新近六百项

晨报记者 刘志飞

近日，上海银监局发布《2017年上海银行业创新报告》（以下简称《报告》），这是上海银监局连续第7年发布该《报告》。

《报告》展示了上海银行业金融机构自评自报的599项金融创新成果，呈现出“支持实体经济、服务上海区位、提升内部管控、注重金融科技、发挥规模优势”的五大特点。同时，创新成果更加多元化，559项金融创新成果中，支持科创中心建设71个，占比11.9%；支持实体经济重点领域150个，占比25.0%；改善民生服务79个，占比13.2%；支持金融中心建设和航运中心建设96个，占比16.0%；金融科技和互联网金融领域109个，占比18.2%；强化银行内控能力94个，占比15.7%。

《报告》认为，上海综合性、多功能、全方位的金融服务体系已逐渐形成。一方面，对外开放的营商环境持续优化。截至2017年末，上海辖内共设立外资法人银行20家，占全国外资法人银行数量超过一半，辖内外资法人银行资产、贷款和存款规模分别占在华外资法人 银 行 总 量 的82.84%、83.84%和84.24%，占在华外资银行总量的68.79%、72.00%和77.95%； 共有来自29个国家和地区的银行在沪设立机构，全球六大洲均有银行在沪设立营业性机构，外资银行营业性机构总数已达230家。另一方面，各类型金融机构集聚效应不断增强。

截至2017年末，总行级专营机构集聚加速，在沪专营机构共计五大类22家，各专营机构资产规模合计7万亿元，全年实现净利润866.2亿元；在沪非银行金融机构共7大类46家，分别为信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司。