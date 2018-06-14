A股入摩，机遇几何？

兴全基金 蒋寒尽

MSCI指数是由美国明晟公司编制的全球股票指数，此次所谓的“A股入摩”，其实就是将A股部分成分股纳入到新兴市场指数中。

根据MSCI估计，全球范围内，追踪MSCI指数的基金公司达5000多家，约有11万亿美元的资产以MSCI指数为基准。从本质上来说，MSCI 指数就是帮全球机构选股，被选入MSCI指数就相当于半只脚踏进大机构的资金池。

为什么挤破脑袋想进入MSCI？

资金！资金！资金！

为什么A股入摩会带来确定性的增量资金？因为一旦被纳入MSCI，MSCI指数基金所面临的股票池就多了234只A股公司，这些资金必须买这234只股票，不买就会出现跟踪误差。

明晟公司将逐步提升入选的234只A 股在MSCI 中的份额：6月1日，先按照2.5%的调整市值比重纳入MSCI，当纳入比重为2.5%时，占MSCI 全球市场指数、新兴市场指数、亚洲（除日本）指数的权重分别为0.05%、0.37%、0.42%，对应配置资金将超过500亿元人民币；9月3日纳入比重将提升到5%，对应的配置资金约有1000亿元人民币。

A股市场将更加健康

A 股纳入 MSCI 后，摩根、高盛、瑞银等大型投资机构都将成为A股的常客。成熟市场的投资理念是更注重价值投资，喜欢买质地佳、业绩优的公司，这些大机构将成为A股的“鲶鱼”，激发上市公司更加注重规范经营和长期业绩。

另外，海外机构投资者的大规模进入，有望改变A 股的交易习惯。根据申万宏源的预计，A股的波动性和换手率中枢均将下行，进一步向美股等成熟市场靠拢，也许就离长期慢牛行情不远了。

信心！信心！信心！

从3月份以来的中国股市走向来看，中国股市目前缺乏的是信心。A股成功纳入MSCI，让广大投资者们看到了A股正在变得越来越强。

对A股的实质影响几何？

中短期对市场的影响究竟有多大，我们倾向于持保守的观点，认为短期内对A股市场的实质影响有限。

首先，短期带来的增量资金较为有限。9月纳入比例提升后，预计将带来1000亿人民币的海外配置资金，而全部A股的总流通市值达到22万亿（截至5月29日收盘数据），且增量资金并非一次性流入，因此预计较难对指数造成大的影响。

其次，过去两年A 股的市场风格已经提前反映了“入摩效应”。过去两年的蓝筹白马股走强，其实已经消化了一部分纳入MSCI的影响。