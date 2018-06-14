京东金融打造智能城市信用平台

文 达

6月１０日上午，2018年中国城市信用建设高峰论坛在福州举行。京东金融副总裁、首席数据科学家、城市计算事业部总经理郑宇在会上表示, 将人工智能应用到城市信用，并建设起完善的智能城市信用平台是大势所趋，信用社会建设的逐步完善将让信用成为现代社会的新型“名片”和“通行证”。

在京东金融看来，之所以需要大数据和人工智能服务城市信用，是由信用的三个特点决定。首先，信用不是独立分割的，它与场景息息相关，不同场景需要的信用权重不同，只有用人工智能算出一个动态的权重，再依据合适、精准的场景进行测算，为用户提供的信用分数才有价值。其次，提前预知风险才能起到帮助决策的作用，人工智能的应用能够提前知道某个企业将要出现信用问题，可以提早管控。第三，信用又有着时时变化和更新的特点，需要不断跟进优化。

基于以上复杂的态势分析，京东金融在国内首先推出了人工智能信用服务平台——智能城市信用平台。该平台集数据储存与处理、模型算法、应用搭建三大功能于一身，为政府、企业提供信用档案、信用诊断、信用风险预警等服务。

以基于智能城市信用平台能力打造的城市信用地图为例，京东金融会基于5组数据、20多个维度的特征来计算信用的权重，且这5组数据的权重均是通过人工智能自动算出，而不是人为决定。在此基础上，城市信用地图可以对企业做风险的预判，提前找到存在信用风险的企业信息，并具备高效的准确率。如果发现一些企业在一个区域里成片地出现问题，而不是个别问题，就可以倒推反思，是不是管理方式和策略有问题，通过挖掘信用背后的原因，为管理部门提供参考。

据介绍，智能城市信用平台不仅仅聚焦在信用城市一个模块，该平台还能支持交通、环境、能耗、公安等多个板块。郑宇透露，京东金融具备技术和数据优势，又具有交通、环境和金融等领域的经验优势，未来京东金融要把电子政务变成智能政务，把信用渗透到各个板块，京东金融要做的是数据标准化、算法模块化和平台生态化。