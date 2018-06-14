风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

自6月1日 A 股正式纳入MSCI新兴市场指数生效后，尽管大A一直沉睡不起，但北上资金积极布局，借助沪、深股通的海外资金首周保持高位净买入，累计金额已经超过180亿元，六成MSCI成分股获加仓，食品饮料、家用电器和医药生物等行业获大幅增持。据统计，美的集团、贵州茅台和格力电器等行业龙头股获青睐。

“因为被大扩容所吓，这几个交易日，股指大挫，正好给了外资捡取便宜筹码的机会。目前北上资金持有MSCI食品饮料行业市值规模最大，达到1398亿元，其次是家用电器和医药生物，金额均超过700亿元，上述三大行业是‘入摩’首周获增量外资配置金额最多的。”高智说。根据MSCI以初步2.5%的纳入因子将226只A 股纳入新兴市场指数，主要跟踪该指数的海外被动资金已于5月31日收盘后完成建仓，后续外资增量将看主动资金配置。其中，沪、深港通已经成为外资配置的重要渠道。

“A股‘入摩’首周以来，北上资金整体维持积极流入状态，6月1日至7日，沪、深股通日均净买入高达32亿元，环比5月日均净买入金额提升了30%，直至6月8日回落，期间净买入累计金额高达189亿元，成交总额高达1311亿元。”郁教授道。6月以来，恒生指数累计上涨1.61%，但通过港股通南下的内资低位运行，同期净卖出合计72亿港元，成交总额也约为沪、深股通一半，“南冷北热”趋势显著，两地市场活跃度差异进一步扩大。

“月内北上资金已经累计净流入达到204.64亿元。其中，沪股通资金净流入99.07亿元，深股通资金净流入105.57亿元。从每日前十大成交活跃股来看，共计有36只个股登上沪股通、深股通的每日前十大成交活跃股榜单，其中，25只个股期间实现北上资金净流入，而 MSCI 成份股就达到21只，北上资金合计净流入额为106.35亿元，占比超过五成。”高智说。3000点左右的A股，对外资太有吸引力了，估计后市外资会加速流入 A股，目前外资在A股配置约1.2万亿元，占比2%，未来占比会进一步提升，并看好蓝筹股表现；相比港股跟美股一样都处于相对历史高位，长期在低位徘徊的A股安全边际更高。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%